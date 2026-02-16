У Дружківці призупинили подачу воду, в одному з районів зникло світло: що відомо

Подача води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

16 лютого у прифронтовій Дружківці призупинили подачу води. Це сталося внаслідок аварійних знеструмлень, тож коли відновлять — поки не кажуть. Також в одному з мікрорайонів міста тривають відновлювальні роботи, тож там частково немає світла.

Про це повідомили у Дружківській МВА.

Там кажуть, що через аварійні знеструмлення довелося призупинити подачу води на Дружківку — це тимчасово. Водночас фахівці не прогнозують, коли саме зможуть відновити системи.

Як зазначає місцева влада, ранкової подачі води на місто також не було.

Серед іншого, без світла частково залишився мікрорайон Донський — там тривають ремонтні роботи. До усунення, уточнили у військовій адміністрації.

Нагадаємо, на ранок 16 лютого в Україні внаслідок російських обстрілів без світла залишились споживачі на Донеччині, Дніпропетровщині, Черкащині та Одещині. Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали скрізь, де це дозволяють безпекові умови.