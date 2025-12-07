Місто Дружківка. Фото: DeepState

У Дружківці на Донеччині під час атаки російського FPV-дрона постраждали двоє місцевих жителів — чоловіків з опіками доставили до лікарні. Правоохоронці відкрили провадження за статтею про воєнний злочин.

Про це “Суспільне Донбас” повідомила речниця прокуратури Донецької області Анастасія Мєдвєдєва.

7 грудня близько 13-ої російський безпілотник уразив цивільний автомобіль у Дружківці.

“В результаті влучання зазнали опіків тіла 59-річний водій та його брат 63 років”, — розповіла речниця обласної прокуратури Донеччини.

За її словами, обох постраждалих ушпиталили.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування через порушення законів та звичаїв війни.

У неділю, 7 грудня, російські війська також атакували фронтову Костянтинівку. Внаслідок дронового удару дістав поранень цивільний.