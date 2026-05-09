Момент горіння машини. Кадр з відео Вадима Батія

9 травня у Дружківці армія РФ атакувала автомобіль аварійної служби АТ “Донецькоблгаз”, який прямував на виклик. Машина повністю згоріла, працівники встигли залишити її до удару та не постраждали.

Про це в коментарі Вільному Радіо повідомив голова правління АТ “Донецькоблгаз” Вадим Батій.

За його словами, аварійна бригада виїхала на виклик у межах міста, коли помітила наближення ударного безпілотника. Працівники встигли вибігти з авто за мить до влучання.

“Аварійна служба виїхала на виклик у місто Дружківка і не доїхала — вилетів дрон на оптоволокні. Вони в останній момент побачили його і встигли вискочити з машини. Стався удар, і автівка повністю згоріла”, — розповів Вадим Батій.

Працівники аварійної служби залишилися неушкодженими.Нагадаємо, 5 травня російські війська атакували у прифронтовій Дружківці евакуаційну групу “Фенікс”. Унаслідок удару поранення зазнав рятувальник, йому надали медичну допомогу.