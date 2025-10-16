Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

У Дружківці 16 жовтня розпочинають видачу гуманітарної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН для мешканців громади, які мають статус людей з інвалідністю ІІІ групи. На отримання допомоги потрібно взяти документи.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Набори передбачені для тих, хто зареєстрований в управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради як отримувач державної соціальної допомоги для людей з інвалідністю ІІІ групи. Допомогу видають із головного входу до УСЗН від 16 жовтня з 11:30 по 14:00.

Для отримання продуктового набору потрібно пред’явити паспорт та, за наявності, посвідчення отримувача державної соціальної допомоги.

За консультаціями з питань видачі гуманітарної допомоги можна звертатися за номером телефону:

+38 066 105 93 69

Допомогу розповсюджує Дружківська міська ВА у співпраці з благодійним фондом “Янголи спасіння”.

