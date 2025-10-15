Як працює програма підтримки прифронтових територій на Донеччині. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У серпні уряд запустив масштабну десятирічну програму підтримки прифронтових регіонів. На Донеччині вже стартували окремі виплати — на паливо, електроенергію. Але частина ініціатив, зокрема будівництво укриттів, не передбачені для регіону. Журналісти Вільного Радіо проаналізували, які рішення вже є станом на зараз та чи почали люди в Донецькій області отримувати обіцяну допомогу.

Запуск масштабної десятирічної програми — це спроба уряду створити системну підтримку для прифронтових регіонів, які живуть у постійному ризику. Проте аналіз показує: на Донеччині наразі реалізуються лише окремі, найбільш практичні напрямки допомоги. Водночас значна частина заходів залишається на етапі планування або технічно неможлива через безпекову ситуацію.

Програма реально працює лише частково, а її реалізація залежить від міжнародної допомоги. Значна частка напрямків — від компенсацій за паливо до харчування учнів — фінансуються не лише з держбюджету, а й за підтримки міжнародних партнерів.

Програму підтримки прифронтових громад в уряді презентували ще 13 серпня. Тоді одразу запустили окремий сайт, де коротко описали завдання для масштабного 10-річного проєкту. Того ж дня посадовці ухвалили серію постанов, які і склали перший пакет Програми.

Для довідки: Комплексна програма підтримки прифронтових регіонів має охопити 230 прифронтових громад в Одеській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Чернігівській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Луганській та Донецькій областях. В уряді планують охопити допомогою 6,6 мільйона людей, з яких 3,7 — вразливі верстви населення. Наразі ініціатива має п’ять напрямків: житло — пільгова іпотека “єОселя” з компенсацією 70% першого внеску та 70% виплат у перший рік, плюс 40 тис. грн на супутні витрати;

безпека — будівництво укриттів для шкіл, закладів культури та громадських просторів; люди — 19 400 грн на тверде паливо, компенсація 100 кВт/місяць електроенергії на людину, +33% до оплати суспільно корисних робіт, безплатне харчування для школярів, скасування адмінзборів і мит на реєстрацію майна та бізнесу; бізнес — бронювання 75–100% працівників критично важливих підприємств, субсидії аграріям, а ще гранти на сади та теплиці; медицина — підвищена оплата праці для первинної допомоги у селах та екстреної медицини. Основний посил — люди на прифронтових територіях мають отримати більш захищені умови для життя, навчання і роботи — укриття, безпечні школи й дитсадки, пільгові іпотеки. А ще — компенсації за відновлення житла.

За 13 серпня 2025 року на сайті Кабінету міністрів України оприлюднені понад 30 ухвалених постанов, але лише частина з них тематично може стосуватися Програми підтримки. В окремих випадках йдеться про ухвалення нових документів, але в більшості — це зміни до вже існуючих постанов. Розглянемо їх детальніше.

Будівництво захисних споруд

У департаменті з питань цивільного захисту, мобілізації та оборонної роботи Донецької ОВА журналістам Вільного Радіо повідомили, що на території області на обліку перебуває 1600 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту, з них:

268 сховищ;

192 протирадіаційні укриття;

три споруди подвійного призначення (з властивостями протирадіаційного укриття);

963 найпростіші укриття;

174 первинні (мобільні) укриття.

Крім того, вся підконтрольна частина області віднесена до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією. Також з серпня 2022 року діє постанова Кабінету міністрів щодо обов’язкової евакуації населення Донецької області.

Тому через безпекову ситуацію на підконтрольній частині Донеччини зараз не будують та не ремонтують укриття коштом субвенцій з державного бюджету. Ці процеси планують відновити після стабілізації ситуації в регіоні. Тож за напрямом “Безпека” з Програми розвитку в Донецькій області поки чітких планів не передбачили.

Водночас громади продовжують ремонтувати й облаштовувати укриття власними силами. Наприклад, наприкінці серпня журналістам Вільного Радіо повідомили, що у Святогірську під укриття відремонтують підвали двох багатоквартирних будинків. Покриють витрати коштом місцевого бюджету. Слов’янська громада на початку осені запланувала придбати вісім модульних укриттів. На це з місцевого бюджету виділили понад 3,3 мільйона гривень. У Черкаській громаді тим часом планують встановити заглиблене укриття на 100 людей, теж коштом місцевого бюджету.

На території Донецької області не планується зведення захисних споруд державним коштом. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Питання бронювання

Щодо можливості бронювання працівників у межах Програми в департаменті з питань цивільного захисту, мобілізації та оборонної роботи зазначили, що в цьому питанні керуються двома постановами уряду від 2015 та 2023 року. В обидва документи періодично вносять зміни. Останню зміну внесли у документ 13 серпня 2025 року — підприємства й установи, які працюють у районах можливих або активних бойових дій, можуть бронювати від призову всіх своїх військовозобов’язаних працівників — до 100% від їхньої кількості.

Додаткова оплата медпрацівникам

В одному з пунктів Програми, який стосується здоров’я, йдеться про покращення медичного обслуговування в прифронтових регіонах. У відповідь на запит Вільного Радіо в обласному департаменті охорони здоров’я повідомили, що станом на теперішній час окремих державних програм медичної підтримки для малих сільських громад Донеччини не ухвалили.

У департаменті додали, що фінансування закладів охорони здоров’я екстреної, первинної та спеціалізованої медичної допомоги, а також питання заробітної плати регулюються окремими постановами Кабміну. Зміни, які урядовці внесли 13 серпня 2025 року в один із документів, якраз стосуються оплати праці медичних працівників.

Одне з відділень Костянтинівської багатопрофільної лікарні, яка закрилась у вересні 2025 року. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зокрема, інакше буде розраховуватись оплата медпрацівників за готовність надавати екстрену медичну допомогу на територіях можливих або активних бойових дій. Чіткі суми не прописані, зазначають лише, що підвищуватимуть коефіцієнт розрахунку для виплат.

Також передбачили окремі доплати для лікарів, якщо до роботи в закладах залучатимуть лікарів-інтернів та молодших фахівців.

Гроші на безкоштовне харчування

Один із напрямів Програми — підтримка дітей у прифронтових громадах. Це питання врегулювали у постанові уряду №961.

У департаменті фінансів Донецької ОДА на запит Вільного Радіо уточнили, що відповідно до цієї постанови для місцевих бюджетів кількох громад Донеччини виділили кошти на безоплатне харчування школярів. Зокрема, гроші отримають:

Краматорська громада — 339,4 тис. грн;

Маріупольська громада — 57 тис. грн;

Покровська громада — 184,1 тис. грн.

Ці кошти спрямують на забезпечення учнів початкової, базової та старшої школи одноразовим безкоштовним харчуванням — за умови, що місцева влада організує цей процес. Ймовірно, йдеться про заклади, які релокувалися з Донеччини, адже ті, що залишаються на підконтрольній частині області, працюють у віддаленому форматі.

Як додали в обласному департаменті освіти, коштів на харчування у школах, які перейшли на дистанційну форму, з місцевих бюджетів Донеччини не виділяють.

В іншій постанові від 13 серпня також ідеться про гроші на харчування школярів. Кошти на це надаватиме Всесвітня продовольча програма ООН. Але тут згадують лише про учнів початкових класів, які навчаються в закладах освіти Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей.

Тверде паливо та електроенергія

Серед ініціатив Програми, які вже реалізуються, у департаменті розвитку базових галузей промисловості Донецької області наводять наступні:

одноразові виплати на тверде паливо на одне домогосподарство у сумі 19 400 грн;

забезпечення безоплатною електроенергією в обсязі 100 кВт на одну людину, 300 кВт — на домогосподарство, що є адресною соціальною допомогою, а не тарифною пільгою.

Обидві ініціативи стартували з жовтня. Як розповідав в ефірі телемарафону міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба, це поки що перші адресні кошти, які вже надходять людям (крім безкоштовного харчування учнів, яке запустили у вересні, — ред.).

Раніше ми вже писали про те, що з жовтня жителям прифронтових громад компенсуватимуть витрати за електроенергію та хто буде отримувати виплати. За урядовим рішенням розмір допомоги залежатиме від категорії населеного пункту, соціального статусу родини та обсягів споживання. Йдеться про суми від 300 до 900 гривень щомісяця. Подавати заяви окремо не потрібно. Призначення робить Пенсійний фонд автоматично.

Програма поширюється на понад 120 домогосподарств у Донецькій, Харківській, Запорізькій та Сумській областях, а також частково на Херсонщині.

Крім того, уряд 13 серпня 2025 року ухвалив постанову, яка передбачає одноразову грошову допомогу на придбання твердого палива для жителів прифронтових територій. Кошти надають за підтримки Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) та інших гуманітарних організацій.

Таку допомогу можуть отримати:

жителі населених пунктів, що розташовані за 10 км від кордону з Росією або лінії фронту — незалежно від рівня доходу, якщо вони опалюють житло твердим паливом;



жителі територій активних бойових дій у дев’яти прифронтових областях — Сумській, Харківській, Херсонській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Чернігівській (у межах наявного фінансування та з урахуванням вразливих категорій).

Заяви на отримання допомоги в області приймали до 24 серпня у виконавчих органах місцевих рад або військових адміністрацій, додали в департаменті соцзахисту населення.

Тверде паливо для жителів прифронтових територій. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

На Донеччині прийом заяв проводили у 20 територіальних громадах. За їхніми даними, обласна адміністрація сформувала список із 22,8 тисячі домогосподарств, які мають отримати допомогу. Після перевірки Пенсійним фондом ці списки передали до міжнародних організацій, які нараховують виплати.

Проте днями у Кабміні продовжили термін подачі заявок на компенсації за купівлю твердого палива до 24 жовтня. Скористатися ініціативою можуть, зокрема, жителі прифронтових територій Донецької області.

Житло на пільгових умовах

Щоб реалізувати цей напрям, 13 серпня 2025 року Кабінет міністрів, зокрема, ухвалив рішення виділити понад 1,5 мільярда гривень на компенсації за знищене житло. Ці кошти отримає Міністерство розвитку громад та територій України з фонду ліквідації наслідків збройної агресії:

334,9 млн грн спрямують на будівництво садибних, садових або дачних будинків;

1,26 млрд грн — на придбання житла або земельних ділянок, а також на фінансування будівництва нового житла через житлові сертифікати.

Також 13 серпня в рамках комплексної Програми підтримки прифронтових регіонів посадовці ухвалили оновлений механізм програми “єОселя”. Він запрацював 10 вересня. Йдеться про компенсації від держави для ВПО та мешканців прифронтових регіонів. На сайті Програми вказано, що на новий механізм іпотеки закладають 4,4 млрд грн. Крім грошей з державного бюджету, розраховують на міжнародну технічну та благодійну допомогу, а також кошти місцевих бюджетів.

Оплата суспільно корисних робіт

За даними Донецького обласного центру зайнятості, від початку 2025 року мешканцям області видали 8,7 тисячі направлень на суспільно корисні роботи. Переважно це облаштування укриттів, розвантаження гуманітарної допомоги, розбір завалів, допомога людям з інвалідністю тощо. За цим показником Донеччина — серед лідерів в Україні.

Відповідно до постанови Кабміну, яка є частиною першого пакету Програми розвитку, оплата таких робіт зросла на 33%. Тепер українці, які залучаються до них, отримуватимуть дві мінімальні зарплати або 16 тис. грн.

Субсидії аграріям, гранти на сади та теплиці

Для аграрного сектору за Програмою розвитку теж передбачили зміни. В одній із постанов ухвалили бюджетні субсидії для аграріїв — по тисячі гривень за гектар. В документі зазначили, що кошти передбачили “для територій активних бойових дій та активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси”.

Інформацію щодо земельних ресурсів мають перевіряти обласні комісії. В урядовій постанові визначили, що перерозподіл державних коштів для субсидій мали завершити 15 вересня. Допомогу отримають ті, хто цьогоріч засіяв поля або доглядає багаторічні сади, якщо їхні ділянки внесені до Державного земельного кадастру.

Деяким аграріям Донеччини виплатять по тисячі гривень за гектар. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Також 13 серпня урядовці внесли зміни до постанови щодо грантів на закладання садів та теплиць.

Допомогу можуть отримати лише ті підприємці, які не ведуть діяльність і не перебувають в окупації або на територіях, де тривають або тривали бойові дії.

Максимальна сума гранту — до 10 млн грн, але не більше, ніж 400 тис. грн за 1 гектар насаджень.

Фінансуватимуть ініціативу так:

у звичайних громадах — до 50% коштів покриває держава, решту (не менше 50%) — отримувач;

у прифронтових громадах — до 80% фінансує держава, а 20% — сам отримувач.

Пільгові умови діють для підприємців, які:

працюють на територіях можливих або активних бойових дій;



мають у власності чи користуванні земельні ділянки, з яких понад 80% розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Як зазначила в коментарі Вільному Радіо заступниця міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Наталія Козловська, поки що триває процес напрацювання механізмів за всіма складниками Програми.

“Найближчим часом ми зможемо представити детальні процеси реалізації кожного напрямку. Станом на зараз створена відповідна Асоціація прифронтових громад, і подальші документи будуть напрацьовуватися разом з цією Асоціацією. До того ж напрямків, за якими прифронтові громади потребують допомоги, досить багато. Тому залучені всі міністерства, які формують і реалізують [програми] та мають певні видатки на ті чи інші програми”, — сказала посадовиця.

Згадану Асоціацію прифронтових громад створили 19 вересня 2025 року у Харкові. Там, зокрема, Мінрозвитку провело зустрічі з представниками прифронтових громад, щоб обговорити перший пакет урядової допомоги та зібрати пропозиції для другого.

Проте деталей щодо наступного пакету Програми не так багато. Відомо, що там мають прописати “спеціальний режим” ведення бізнесу для прифронтових територій: часткове покриття воєнних ризиків, пільгові ресурси та підвищення оплати праці й пенсій для найбільш вразливих груп та надавачів критичних послуг. Серед іншого — нові програми підтримки, які поки не розкривають.

Раніше ми писали, що Україна залучила від Банку розвитку Ради Європи 170 млн євро на два проєкти: додаткові 70 млн євро спрямують на програму “HOME: Компенсація за знищене житло”, ще 100 — на забезпечення потреб українських переселенців.