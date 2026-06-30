Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
Передостанньої доби червня 2026 року поліція зафіксувала 1 105 ударів із боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Більша частина атак була спрямована на лінію фронту, однак також під вогнем опинилися житлові квартали регіону. Серед цивільних мешканців — четверо поранених.
За даними поліції, загалом за добу під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Донецьке, Малотаранівка й Олександрівка, села Богородичне, Іванівка, Курицине, Самійлівка та Софіївка.
По Дружківці росіяни вдарили двома 250-кілограмовими авіабомбами та трьома FPV-дронами. Дрони влучили біля приватного будинку та в комунальний сміттєвоз — двоє людей зазнали поранень. У місті пошкоджені три багатоквартирні будинки, заклад освіти та дві вантажівки. Крім того, у Дружківці встановили інформацію про загибель людини внаслідок удару 250-кілограмовою авіабомбою 28 червня.
FPV-дрон ударив по цивільній вантажівці в Курициному — поранень зазнала одна людина. Також влучання було Самійлівці — там також поранена людина.
На Краматорськ армія країни-агресорки спрямувала чотири безпілотники різного типу — пошкоджені заклад освіти, магазин, автозаправна станція та автомобіль. Вночі місто атакували повторно, руйнувань зазнали житлові будинки.
У Донецькому, Олександрівці, Біленькому та Іванівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Софіївці — автозаправна станція.
Загалом за добу пошкоджень зазнали, як пишуть у поліції, 17 цивільних об’єктів, серед яких сім житлових будинків.
Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що росіяни за добу 23 рази атакували населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 515 людей, зокрема 42 дитини.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення керівництво Росії вже 15 разів визначало та переносило дедлайни для захоплення Донецької області. Нині вони сподіваються взяти регіон під контроль до кінця 2026 року.