Наслідки обстрілів у Донецькій області за 29 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Передостанньої доби червня 2026 року поліція зафіксувала 1 105 ударів із боку російської армії по підконтрольній частині Донецької області. Більша частина атак була спрямована на лінію фронту, однак також під вогнем опинилися житлові квартали регіону. Серед цивільних мешканців — четверо поранених.

Найбільше поранених було у Дружківці

За даними поліції, загалом за добу під вогнем були міста Дружківка, Краматорськ та Слов’янськ, селища Билбасівка, Біленьке, Донецьке, Малотаранівка й Олександрівка, села Богородичне, Іванівка, Курицине, Самійлівка та Софіївка.

По Дружківці росіяни вдарили двома 250-кілограмовими авіабомбами та трьома FPV-дронами. Дрони влучили біля приватного будинку та в комунальний сміттєвоз — двоє людей зазнали поранень. У місті пошкоджені три багатоквартирні будинки, заклад освіти та дві вантажівки. Крім того, у Дружківці встановили інформацію про загибель людини внаслідок удару 250-кілограмовою авіабомбою 28 червня.

FPV-дрон ударив по цивільній вантажівці в Курициному — поранень зазнала одна людина. Також влучання було Самійлівці — там також поранена людина.

На Краматорськ армія країни-агресорки спрямувала чотири безпілотники різного типу — пошкоджені заклад освіти, магазин, автозаправна станція та автомобіль. Вночі місто атакували повторно, руйнувань зазнали житлові будинки.

У Донецькому, Олександрівці, Біленькому та Іванівці пошкоджено по одному приватному будинку, у Софіївці — автозаправна станція.

Загалом за добу пошкоджень зазнали, як пишуть у поліції, 17 цивільних об’єктів, серед яких сім житлових будинків.

Начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін уточнив, що росіяни за добу 23 рази атакували населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали 515 людей, зокрема 42 дитини.

На Слов’янському напрямку за добу була найбільша активність

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, ЗСУ відбили спроби вклинитися в оборону на Лиманському напрямку , де окупанти одинадцять разів атакували в районах Дробишевого та Лимана, а також у напрямку Шийківки, Новомихайлівки та Новоселівки;

на Слов’янському напрямку російські військові здійснили 23 атаки, намагаючись просунутися в районах Різниківки, Закітного та Кривої Луки, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

на Краматорському напрямку минулої доби штурмових дій не проводили;

22 атаки здійснили окупанти на Костянтинівському напрямку , намагаючись просунутися в районах Іванопілля, Костянтинівки та Миколайпілля, а також проявляючи активність у напрямку Новопавлівки та Степанівки;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 22 атаки окупантів; військові виявляли активність поблизу Родинського, Білицького, Новоолександрівки та Сергіївки, а також у бік Матяшевого, Добропілля, Котлиного, Софіївки, Вільного, Ганнівки, Шевченка, Удачного, Новопавлівки та Біляківки.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення керівництво Росії вже 15 разів визначало та переносило дедлайни для захоплення Донецької області. Нині вони сподіваються взяти регіон під контроль до кінця 2026 року.