У Дружківці скасували вечірню подачу води для багатоповерхівок

У Дружківці 12 квітня не буде вечірньої подачі води. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

12 квітня, в неділю, у Дружківці знову скасували вечірню подачу води. Через малий обсяг подачі, води не буде в багатоповерхівках. Вранці вода була лише в окремих районах міста.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дружківської міської військової адмінінстрації.

Такі обмеження діють уже другий день поспіль. Ще 11 квітня комунальники попереджали про скасування вечірньої подачі з тієї ж причини.

Водночас мешканців поінформували, що 12 квітня зранку воду планують подати до окремих мікрорайонів міста — Сурове, Молокове та Яковлівка.

Коли відновлять стабільне водопостачання у всьому місті, наразі не уточнюють.

