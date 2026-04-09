Ілюстративне фото ремонтних робіт: Вільне Радіо

На вулицях Шевченка та Розірваних кайданів у Краматорську від 9 квітня розпочали поточний ремонт доріг на двох вулицях. Його проводить комунальне підприємство “ДРУАС” у два етапи до 18 квітня. Розповідаємо, на яких саме вулицях та в які години тривають роботи.

Про початок відновлення дорожнього покриття попередили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

Так, ремонт дороги триває на вулицях Шевченка та Розірваних кайданів. Роботи проводять з 9 до 11 квітня та з 13 до 18 квітня 2026 року щодня з 08:00 до 16:00.

“У зв’язку з проведенням ремонтних робіт можливі тимчасові незручності для руху транспорту та пішоходів. Закликаємо водіїв і пішоходів бути уважними та дотримуватися правил безпеки у зонах проведення робіт”, — уточнили у Краматорській міській раді.

Нагадаємо, управління ЖКГ Краматорської міськради шукає виконавця, який зможе провести ремонт доріг на території громади до кінця липня 2026 року. Наразі йдеться про шість вулиць у Краматорську та Олександрівці: там загалом планують відновити 17 100 м2 автошляхів.