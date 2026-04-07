Ремонт доріг в Україні. Ілюстративне фото від Мінозвитку

Управління ЖКГ Краматорської міськради шукає виконавця, який зможе провести ремонт доріг на території громади до кінця липня 2026 року. Наразі йдеться про шість вулиць у Краматорську та Олександрівці: там загалом планують відновити 17 100 м2 автошляхів.

Цей тендер журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

До орієнтовного переліку вулиць, де підрядник повинен провести роботи, належать Сіверська, Любомира Гузара (у документах використовується стара назва — “Актюбинська”), Комерційна, Залізнична та Крейдяна у Краматорську, а також вулиця Кочубея в Олександрівці.

Більше подробиць щодо розташування пошкоджених ділянок поки немає — конкретні місця проведення робіт замовник визначить безпосередньо перед їхнім початком.

Загальна площа робіт — 17 100 м². Від підрядника вимагають зняти пошкоджене покриття на глибину 5 см та укласти 2052 тонни нової асфальтобетонної суміші. Дорогу повністю не перекриватимуть: поки ремонтують одну смугу, транспорт курсуватиме іншою.

Замовник готовий заплатити за роботи до 28 630 000 грн з місцевого бюджету та очікує завершення ремонту до 31 липня. Подати тендерну пропозицію можна до кінця доби 14 травня.

Нагадаємо, Слов'янська громада витратить понад 3,1 млн грн на деревину для облаштування антидронових сіток на дорогах. Закупівлю провели без аукціону, а договір із підрядницею вирішили не оприлюднювати до завершення воєнного стану.