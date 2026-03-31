Антидронові сітки на під’їзді до Дружківки, січень 2026 року. Фото: Вільне Радіо

Слов’янська громада витратить понад 3,1 млн грн на деревину для облаштування антидронових сіток на дорогах. Закупівлю провели без аукціону, а договір із підрядницею вирішили не оприлюднювати до завершення воєнного стану.

Відповідну закупівлю журналісти Вільного Радіо знайшли на платформі Prozorro.

Про закупівлю владу громади попросила одна із військових частин. Оборонці закликали придбати та передати їм круглі лісоматеріали діаметром 25-35 см та довжиною у шість метрів. Загальний об’єм деревини, яку просили військові, — 550 метрів кубічних, однак точна кількість матеріалів, які придбала влада Слов’янської громади, поки невідома: договір із підрядницею вирішили приховати й оприлюднять тільки після завершення воєнного стану.

Деревину закупили без аукціону 30 березня у підприємиці Тетяни Цимбалюк. Вона має статус ФОП від липня 2025 року та зареєстрована у Києві, повідомляє YouControl. Основним видом діяльності підприємиця вказує оптову торгівлю деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням.

За неповний рік діяльності Тетяна Цимбалюк стала учасницею семи закупівель на Prozorro та постачає державним замовникам переважно деревину, а також папір.

Зокрема зі Слов’янською міською ВА працює не вперше: зазначена в матеріалі закупівля лісу є четвертим випадком їхнього співробітництва. Загалом влада Слов’янської громади закупила у Тетяни Цимбалюк деревини на 8 203 584 грн.

Термін доставки колод для облаштування антидронових сіток — до 19 квітня поточного року.

Нагадаємо, у Дружківці планують підтримувати стан доріг по вулиці Богдана Хмельницького та Олекси Тихого. Тут мають усувати пошкодження покриття та підтримувати дороги в безпечному стані.