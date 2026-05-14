Наслідки російських атак у Донецькій області, 13 травня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

1654 удари по підконтрольній частині Донецької області вдалося зафіксувати поліції за добу 13 травня. Вкотре не обійшлося серед загибелі та поранення цивільних мешканців — такі випадки фіксували у Дружківській та Краматорській міських громадах. На фронті водночас триває російський наступ, переважна більшість атак за добу припала на Костянтинівський та Покровський напрямки.

Двоє цивільних загинули, ще двоє — поранені

За даними поліції, під вогнем були сім населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Святогірськ та Слов’янськ, селище Біленьке та село Вікторівка.

По Дружківці били п’ять разів, зокрема за допомогою 250-кілограмових авіабомб та FPV-дронів. Загинули двоє цивільних, ще одна людина поранена. Постраждали 13 осель та два авто.

У Біленькому після російського обстрілу поранень зазнала одна людина, постраждала приватна оселя.

Через дронову атаку в Краматорську пошкоджені приватний будинок і два авто, у Слов’янську — дві приватні оселі та автомобіль, у Добропіллі – багатоквартирний будинок.

За підрахунками поліції, за добу на Донеччині зазнали руйнувань 28 цивільних об’єктів, зокрема 18 житлових будинків.

За даними начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна, за добу загалом регіон обстріляли 17 разів.

Загалом 50 атак провели російські військові на Покровському й Костянтинівському напрямку

як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, на Лиманському напрямку ЗСУ відбили шість спроб загарбників просунутися у районах Лиману, Дробишевого, Ставків та Озерного;

на Слов’янському напрямку зупинили одну спробу окупантів просунутися у районі Закітного;

поблизу Никифорівки та Віролюбівки на Краматорському напрямку ЗСУ зупинили три атаки російських військових;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 14 атак поблизу Костянтинівки, Русиного Яру, Плещіївки, Іллінівки та Степанівки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 36 штурмових дій поблизу Новопавлівки, Вільного, Кучерового Яру, Білицького, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Удачного, Сергіївки, Новомиколаївки, Торецького, Золотого Колодязя та Новопідгородного;

на Олександрівському напрямку російські сили активних дій не вели.

Нагадаємо, через погіршення безпекової ситуації у Краматорську демонтували барельєф Василя Стуса та дві композиції. Це не єдині обʼєкти культурної спадщини, які зникли з вулиць міста — раніше розібрали пам’ятники Тарасу Шевченку та Леоніду Бикову. Їх готують до евакуації за межі Донецької області.