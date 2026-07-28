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Дружківська міська військова адміністрація вперше оприлюднила перелік багатоквартирних будинків громади, офіційно визнаних зруйнованими — цей статус дає мешканцям право на компенсацію. Станом на 27 липня в переліку 24 адреси: 20 багатоповерхівок визнані зруйнованими повністю, ще чотири — частково.
Про це повідомили в пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
Так, до переліку увійшли будинки за адресами:
Місцева влада Дружківської громади нагадала, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках мають право подати заяву на отримання житлового сертифіката за програмою “єВідновлення”, який можна використати для придбання нового житла.
Звернення подають через застосунок “Дія”: якщо дані про знищене майно ще не внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, спочатку подають відповідне повідомлення, а якщо відомості вже є — одразу обирають послугу компенсації, перевіряють дані та надсилають заяву. У разі спільної власності кожен співвласник оформлює звернення окремо.
Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:
Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Серед лідерів за темпами евакуації — мешканці Дружківської громади.