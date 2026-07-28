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У Дружківці та громаді вже 24 багатоквартирних будинків визнали зруйнованими: які адреси

В'ячеслав Попович
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Дружківська міська військова адміністрація вперше оприлюднила перелік багатоквартирних будинків громади, офіційно визнаних зруйнованими — цей статус дає мешканцям право на компенсацію. Станом на 27 липня в переліку 24 адреси: 20 багатоповерхівок визнані зруйнованими повністю, ще чотири — частково.

Про це повідомили в пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Так, до переліку увійшли будинки за адресами:

  • м. Дружківка, вул. Авіаційна, 91;
  • м. Дружківка, вул. Вартових неба, 11;
  • м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 108;
  • м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 120;
  • м. Дружківка, вул. Генерала Сикевича, 15Б;
  • м. Дружківка, вул. Дружби, 76;
  • м. Дружківка, вул. Індустріальна, 7;
  • м. Дружківка, вул. Київська, 1;
  • м. Дружківка, вул. Козацька, 42 (тільки під’їзд №8, квартири від 105 по 119);
  • м. Дружківка, вул. Козацька, 46;
  • м. Дружківка, вул. Козацька, 64;
  • м. Дружківка, вул. Козацька, 66;
  • м. Дружківка, вул. Козацька, 76А;
  • м. Дружківка, вул. Козацька, 92 (тільки під’їзд №6, квартири від 76 по 90)
  • м. Дружківка, вул. Космонавтів, 1;
  • м. Дружківка, вул. Космонавтів, 41;
  • м. Дружківка, вул. Левка Лук’яненка, 6;
  • м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 62;
  • м. Дружківка, вул. Соборна, 10;
  • м. Дружківка, вул. Соборна, 12 (тільки під’їзд №4, квартири 37-48)
  • м. Дружківка, вул. Соборна, 13 (тільки під’їзди №4 та №5)
  • м. Дружківка, вул. Французька, 75;
  • с-ще Олексієво-Дружківка, вул. Володимира Федорова, 10;
  • с-ще Олексієво-Дружківка, вул. О. Тихого, 125.

Місцева влада Дружківської громади нагадала, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках мають право подати заяву на отримання житлового сертифіката за програмою “єВідновлення”, який можна використати для придбання нового житла.

Звернення подають через застосунок “Дія”: якщо дані про знищене майно ще не внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, спочатку подають відповідне повідомлення, а якщо відомості вже є — одразу обирають послугу компенсації, перевіряють дані та надсилають заяву. У разі спільної власності кожен співвласник оформлює звернення окремо.

Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Серед лідерів за темпами евакуації — мешканці Дружківської громади.

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