Наслідки російської атаки на Дружківку 25 червня. Фото: прокуратура Донеччини

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Дружківська міська військова адміністрація вперше оприлюднила перелік багатоквартирних будинків громади, офіційно визнаних зруйнованими — цей статус дає мешканцям право на компенсацію. Станом на 27 липня в переліку 24 адреси: 20 багатоповерхівок визнані зруйнованими повністю, ще чотири — частково.

Про це повідомили в пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Так, до переліку увійшли будинки за адресами:

м. Дружківка, вул. Авіаційна, 91;

м. Дружківка, вул. Вартових неба, 11;

м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 108;

м. Дружківка, вул. Віталія Пилипенка, 120;

м. Дружківка, вул. Генерала Сикевича, 15Б;

м. Дружківка, вул. Дружби, 76;

м. Дружківка, вул. Індустріальна, 7;

м. Дружківка, вул. Київська, 1;

м. Дружківка, вул. Козацька, 42 (тільки під’їзд №8, квартири від 105 по 119);

м. Дружківка, вул. Козацька, 46;

м. Дружківка, вул. Козацька, 64;

м. Дружківка, вул. Козацька, 66;

м. Дружківка, вул. Козацька, 76А;

м. Дружківка, вул. Козацька, 92 (тільки під’їзд №6, квартири від 76 по 90)

м. Дружківка, вул. Космонавтів, 1;

м. Дружківка, вул. Космонавтів, 41;

м. Дружківка, вул. Левка Лук’яненка, 6;

м. Дружківка, вул. Машинобудівників, 62;

м. Дружківка, вул. Соборна, 10;

м. Дружківка, вул. Соборна, 12 (тільки під’їзд №4, квартири 37-48)

м. Дружківка, вул. Соборна, 13 (тільки під’їзди №4 та №5)

м. Дружківка, вул. Французька, 75;

с-ще Олексієво-Дружківка, вул. Володимира Федорова, 10;

с-ще Олексієво-Дружківка, вул. О. Тихого, 125.

Місцева влада Дружківської громади нагадала, що власники квартир у визнаних зруйнованими будинках мають право подати заяву на отримання житлового сертифіката за програмою “єВідновлення”, який можна використати для придбання нового житла.

Звернення подають через застосунок “Дія”: якщо дані про знищене майно ще не внесені до Реєстру пошкодженого та знищеного майна, спочатку подають відповідне повідомлення, а якщо відомості вже є — одразу обирають послугу компенсації, перевіряють дані та надсилають заяву. У разі спільної власності кожен співвласник оформлює звернення окремо.

Для додаткових звернень від громадян у військової адміністрації є офіційна електронна пошта:

Нагадаємо, близько 7,8 тисячі людей виїхали з підконтрольної частини Донецької області до більш безпечних регіонів України від початку липня 2026-го. Серед них є більш як тисяча дітей. Серед лідерів за темпами евакуації — мешканці Дружківської громади.