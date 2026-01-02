Наслідки російських ударів по Донеччині за 1 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Першої доби 2026 року російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області не менш як 1 519 разів, ціливши по лінії фронту та житлових кварталах регіону. У Дружківці загинула одна людина, поранена ще одна. У Костянтинівці обійшлося без загиблих, однак також є поранена людина. Водночас на фронті триває оборонна операція на тлі російського наступу.

Загарбники обстріляли не менше восьми населених пунктів за добу

Під російським вогнем 1 січня, пишуть у поліції, перебували вісім населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка і Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Святогорівка, села Дмитрівка та Новопригоже.

По Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном — загинула одна людина, ще одна цивільна людина зазнала поранень. Безпілотник пошкодив цивільне авто.

У Костянтинівці російський FPV-дрон влучив по місту — одна людина зазнала поранень.

У ще трьох населених пунктах є руйнування через російські атаки, однак обійшлося без загибелі й поранення цивільних:

по Слов’янську російські війська вдарили двома безпілотниками — “Гранат-4” та “Герань-2”. Руйнування фіксували в одному багатоквартирному та чотирьох приватних будинках, також руйнувань зазнали кафе і цивільне авто;

по Олексієво-Дружківці російські військові запустили 250-кілограмову авіабомбу — постраждав приватний будинок;

у Святогорівці Добропільської громади постраждали п’ять приватних осель через російські атаки.

Загалом унаслідок обстрілів руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків, пишуть у поліції.

У ДонОВА уточнюють, що від ранку 1 січня по ранок 2 січня влучання також фіксували у Малинівці, Новопригожому та Різниківці.

Загарбники штурмували позиції ЗСУ на п’яти напрямках Донеччини

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку першої доби 2026 року російські військові 15 разів атакували позиції ЗСУ, намагаючись прорвати оборону у районах Нововодяного, Мирного, Колодязів, Зарічного, Новоєгорівки, Новоселівки та Ямполя;

на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили два бої, які російські сили вели поблизу Сіверська та Сакко і Ванцетті;

окупанти на Костянтинівському напрямку 15 разів атакували позиції Сил оборони у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Торського;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 23 штурми російських сил у районах Нового Шахового, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку загарбники здійснили 12 атак у районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Вороного, Вербового, Вишневого та Рибного.

Нагадаємо, українські військові спростували заяви представників Росії про окупацію села Молодецького в Удачненській громаді. Оборонці стверджують, що він залишається під контролем Сил оборони, а зворотні твердження є частиною російської інформаційної війни.