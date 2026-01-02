Підтримати
У Дружківці та Костянтинівці були жертви серед цивільних: як минуло 1 січня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
Першої доби 2026 року російські загарбники били по підконтрольній частині Донецької області не менш як 1 519 разів, ціливши по лінії фронту та житлових кварталах регіону. У Дружківці загинула одна людина, поранена ще одна. У Костянтинівці обійшлося без загиблих, однак також є поранена людина. Водночас на фронті триває оборонна операція на тлі російського наступу.

Загарбники обстріляли не менше восьми населених пунктів за добу

Під російським вогнем 1 січня, пишуть у поліції, перебували вісім населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Костянтинівка і Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Святогорівка, села Дмитрівка та Новопригоже.

По Дружківці росіяни вдарили FPV-дроном — загинула одна людина, ще одна цивільна людина зазнала поранень. Безпілотник пошкодив цивільне авто.

У Костянтинівці російський FPV-дрон влучив по місту — одна людина зазнала поранень.

У ще трьох населених пунктах є руйнування через російські атаки, однак обійшлося без загибелі й поранення цивільних:

  • по Слов’янську російські війська вдарили двома безпілотниками — “Гранат-4” та “Герань-2”. Руйнування фіксували в одному багатоквартирному та чотирьох приватних будинках, також руйнувань зазнали кафе і цивільне авто;
  • по Олексієво-Дружківці російські військові запустили 250-кілограмову авіабомбу — постраждав приватний будинок;
  • у Святогорівці Добропільської громади постраждали п’ять приватних осель через російські атаки.

Загалом унаслідок обстрілів руйнувань зазнали 17 цивільних об’єктів, з них 11 житлових будинків, пишуть у поліції.

У ДонОВА уточнюють, що від ранку 1 січня по ранок 2 січня влучання також фіксували у Малинівці, Новопригожому та Різниківці.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 1 січня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Наслідки обстрілу в Дружківці 1 січня 2026 року: пошкоджене цивільне авто після удару російського FPV-дрона
Наслідки російських ударів по Донеччині за 1 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Пошкоджені житлові будинки у Слов’янську після атаки російських безпілотників “Гранат-4” та “Герань-2”
Наслідки російських ударів по Донеччині за 1 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Руйнування приватного будинку в Олексієво-Дружківці після удару 250-кілограмової авіабомби
Наслідки російських ударів по Донеччині за 1 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

Загарбники штурмували позиції ЗСУ на п’яти напрямках Донеччини

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку першої доби 2026 року російські військові 15 разів атакували позиції ЗСУ, намагаючись прорвати оборону у районах Нововодяного, Мирного, Колодязів, Зарічного, Новоєгорівки, Новоселівки та Ямполя;
  • на Слов’янському напрямку українські військовослужбовці зупинили два бої, які російські сили вели поблизу Сіверська та Сакко і Ванцетті;
  • окупанти на Костянтинівському напрямку 15 разів атакували позиції Сил оборони у районах Олександро-Шультиного, Плещіївки, Русиного Яру, Яблунівки, Щербинівки та в напрямку Торського;
  • на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ відбили 23 штурми російських сил у районах Нового Шахового, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького та у бік Новопавлівки;
  • на Олександрівському напрямку загарбники здійснили 12 атак у районах Зеленого Гаю, Олександрограда, Вороного, Вербового, Вишневого та Рибного.

Нагадаємо, українські військові спростували заяви представників Росії про окупацію села Молодецького в Удачненській громаді. Оборонці стверджують, що він залишається під контролем Сил оборони, а зворотні твердження є частиною російської інформаційної війни.

