Наслідки російських атак у Донецькій області 25 січня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

За добу 25 січня російські війська завдали 1 560 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини, повідомляють у поліції. Під обстрілами опинилися щонайменше п’ять населених пунктів регіону — загинули дві жінки, ще четверо цивільних зазнали поранень. Окрім цього, удари по регіону продовжилися після опівночі.

Під вогнем були щонайменше п’ять населених пунктів

Згідно зі зведенням від поліції, протягом доби 25 січня під вогнем перебували п’ять населених пунктів регіону: міста Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, а також селище Олексієво-Дружківка.

По Дружківці росіяни вдарили з реактивної системи залпового вогню “Смерч” — загинула 78-річна жінка, ще троє цивільних віком від 47 до 66 років зазнали поранень. Також місто атакували 250-кілограмовою авіабомбою та FPV-дронами. Внаслідок всіх влучань пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, адмінбудівля, підприємство, дві котельні та нежитлове приміщення.

По Олексієво-Дружківці росіяни вдарили 250-кілограмовою авіабомбою — загинула 63-річна жінка, її чоловік віком 69 років зазнав поранень. Пошкоджений приватний будинок.

У ще трьох населених пунктах поліція фіксувала удари, які призводили до руйнування цивільної інфраструктури:

Краматорськ за добу росіяни атакували трьома 250-кілограмовими авіабомбами й дронами, там пошкоджені 44 приватні будинки та автівка;

по Слов’янську били FPV-дронами, там постраждали багатоквартирний будинок, кафе, господарська споруда, автозаправна станція та три автомобілі;

через удар FPV-дроном у Миколаївці зазнали руйнувань багатоквартирний будинок та автомобіль.

Унаслідок атак за 25 січня пошкоджені 66 цивільних об’єктів, з них 51 житловий будинок, підрахували в поліції.

Там додали, що після опівночі армія країни-агресорки вдарила по селищу Олександрівка п’ятьма дронами типу “Герань-2”, там пошкоджені адмінбудівля та два нежитлові приміщення.

Начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін уточнив, що також влучання від ранку 25 січня по ранок 26 січня фіксували у Заповідному, Золотому Колодязі, Торецькому, Кучеревому Ярі, Олександрівці та Різниківці.

Українські військові зупинили 41 штурм на Покровському напрямку

як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні , на Лиманському напрямку загарбники провели 12 атак, намагаючись вклинитися в оборону в районах населених пунктів Сергіївка, Дробишеве, Колодязі, Новоселівка та Зарічне;

на Слов’янському напрямку за добу зупинили дві атаки у районі Платонівки та у бік Ямполя;

ще два боєзіткнення фіксували на Краматорському напрямку , вони відбулися в районі населеного пункту Оріхово-Василівка та у бік Бондарного;

ще дев’ять атак росіяни провели поблизу населених пунктів Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та у бік Костянтинівки та Софіївки на Костянтинівському напрямку ;

на Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 41 штурм поблизу населених пунктів Шахове, Дорожнє, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та у бік Філії й Новопавлівки;

на Олександрівському напрямку протягом доби провели сім атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Вербове, Красногірське та у бік Нового Запоріжжя.

Нагадаємо, армія країни-агресорки продовжує свої регулярні штурми українських позицій у Дронівці Сіверської громади, яку військові відносять до Слов’янського напрямку. Росіяни намагаються заходити вглиб населеного пункту малими групами з боку Сіверська, Серебрянського лісу та Діброви Луганської області.