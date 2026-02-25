Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Протягом 24 лютого, четвертої річниці від початку повномасштабного вторгнення, поліція зафіксувала 1406 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі цивільних, однак є поранені. На фронті не припиняється російський наступ.
Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем були шість населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, село Осикове.
По Дружківці росіяни били три рази за добу, зокрема 250-кілограмовими авіабомбами: поранень зазнали двоє цивільних мешканців, постраждали 10 приватних будинків.
Внаслідок влучання FPV-дрона є поранений в Осиковому Дружківської громади.
У Краматорську фіксували удари п’ятьма дронами за добу — пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, АЗС, критична інфраструктура, цивільне авто. Після опівночі російські військові знову вдарили по місту — постраждав фасад багатоквартирного будинку.
У Слов’янську було три влучання — обійшлося без руйнувань та жертв серед цивільних.
“Крім того, надійшла інформація про те, що 23 лютого ворожий FPV-дрон вдарив по цивільних, які виходили з Костянтинівки. Загинула 66-річна жінка, двоє чоловіків зазнали поранень”, — уточнили в поліції.
Руйнувань за добу, продовжили правоохоронці, зазнали 22 цивільних об’єкти, з них 14 житлових будинків.
Також удари були по Золотому Колодязі, Кучеревому Яру, Миколаївці та Різниківці, уточнює начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін. Ці удари фіксували у часовий проміжок від ранку 24 лютого по ранок 25 лютого.
Нагадаємо, Сили оборони України 23 та у ніч на 24 лютого завдали нової серії ударів по об’єктах російських окупантів, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Під вогонь, зокрема, потрапили цілі у районі чотирьох населених пунктів Донецької області.