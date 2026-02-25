Наслідки російських атак у Донецькій області, 24 лютого 2026 року. Фото: ГУНП Донеччини

Протягом 24 лютого, четвертої річниці від початку повномасштабного вторгнення, поліція зафіксувала 1406 ударів з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Попередньо, обійшлося без загибелі цивільних, однак є поранені. На фронті не припиняється російський наступ.

По регіону били авіабомбами та дронами

Згідно зі зведенням від поліції, під вогнем були шість населених пунктів регіону: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Слов’янськ, село Осикове.

По Дружківці росіяни били три рази за добу, зокрема 250-кілограмовими авіабомбами: поранень зазнали двоє цивільних мешканців, постраждали 10 приватних будинків.

Внаслідок влучання FPV-дрона є поранений в Осиковому Дружківської громади.

У Краматорську фіксували удари п’ятьма дронами за добу — пошкоджені чотири багатоквартирні будинки, АЗС, критична інфраструктура, цивільне авто. Після опівночі російські військові знову вдарили по місту — постраждав фасад багатоквартирного будинку.

У Слов’янську було три влучання — обійшлося без руйнувань та жертв серед цивільних.

“Крім того, надійшла інформація про те, що 23 лютого ворожий FPV-дрон вдарив по цивільних, які виходили з Костянтинівки. Загинула 66-річна жінка, двоє чоловіків зазнали поранень”, — уточнили в поліції.

Руйнувань за добу, продовжили правоохоронці, зазнали 22 цивільних об’єкти, з них 14 житлових будинків.

Також удари були по Золотому Колодязі, Кучеревому Яру, Миколаївці та Різниківці, уточнює начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін. Ці удари фіксували у часовий проміжок від ранку 24 лютого по ранок 25 лютого.

Найбільше атак було на Покровському напрямку

на Лиманському напрямку , згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, військові росії атакували сім разів. Вони намагалися вклинитися в оборону ЗСУ у районах Шийківки, Дробишевого, Ставків, Новосергіївки та Степового;

на Слов’янському напрямку українські військові зупинили дев’ять спроб окупантів просунутися вперед у районах Ямполя, Дронівки, Рай-Олександрівки та Закітного;

на Краматорському напрямку окупанти атакували в бік Новодмитрівки та Костянтинівки;

на Костянтинівському напрямку російські сили здійснили 16 атак поблизу Костянтинівки, Софіївки, Плещіївки, Берестка, Іллінівки та Степанівки;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 27 штурмових дій армійців країни-агресорки у районах Родинського, Покровська, Котлиного, Молодецького, Філії, Гришиного, Новоолександрівки та Удачного;

на Олександрівському напрямку російські військові атакували чотири рази у районах Тернового, Нового Запоріжжя та Злагоди.

Нагадаємо, Сили оборони України 23 та у ніч на 24 лютого завдали нової серії ударів по об’єктах російських окупантів, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Під вогонь, зокрема, потрапили цілі у районі чотирьох населених пунктів Донецької області.