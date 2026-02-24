Залп ракетами ATACMS із чотирьох установок HIMARS. Ілюстративне фото: Конгрес США

Сили оборони України 23 та у ніч на 24 лютого завдали нової серії ударів по об’єктах російських окупантів, розташованих на тимчасово окупованих територіях. Під вогонь, зокрема, потрапили цілі у районі чотирьох населених пунктів Донецької області.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, вночі підрозділи Ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії Росії. Він був розташований у районі Новопетрівки Старомлинівської громади.

Також на Донеччині вдарили по складу боєприпасів і матеріально-технічних засобів росіян у районі села Приазовського, що у Маріупольській громаді.

“23 лютого уражено об’єкти управління противника на ТОТ Донецької області: у районі Удачного – командно-спостережний пункт та пункт управління БпЛА окупантів; а у районі м. Покровськ – пункт управління БпЛА”, — доповнили у Генштабі.

Також там зауважили, що били по окупованій частині Запоріжжя: уразили склад боєприпасів у районі Олександрівки, ремонтну базу поблизу Якимівки та склад матеріально-технічних засобів центру “Рубікон” у Василівці.

Ударів цього разу завдавали, зокрема, американськими ракетами ATACMS. До зазначених інцидентів Генштаб ЗСУ востаннє повідомляв про застосування цього озброєння 18 листопада 2025-го.

У Генеральному штабі ЗСУ зауважили, що втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюють. Окрім цього, у відомстві пообіцяли подальші удари по загарбниках.

Нагадаємо, від початку відкритого вторгнення правоохоронцям вдалося зафіксувати 68,5 тисяч воєнних злочинів, які вчинили війська країни-агресорки країни агресорки у Донецькій області. Серед них, зокрема атаки на цивільних та руйнування інфраструктури.