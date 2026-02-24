Бахмут в серпні 2022 року та жовтні 2024 року. Ілюстративний колаж: Вільне Радіо

Від початку відкритого вторгнення правооохоронцям вдалося зафіксувати 68,5 тисяч воєнних злочинів, які вчинили війська країни-агресорки країни агресорки у Донецькій області. Серед них, зокрема атаки на цивільних та руйнування інфраструктури.

Про це повідомили у прокуратурі Донецької області.

За їхніми даними, від початку повномасштабного вторгнення правоохоронцям вдалося задокументувати 68 540 фактів воєнних злочинів, які російські війська вчинили на території Донецької області. За ними вже повідомили про підозри 49 окупантам. Також до суду скерували обвинувальеі акти щодо 35 із них, ще двох — засудили заочно.

“Донеччина вже понад 11 років живе в умовах збройної агресії РФ. Але з 24 лютого 2022 року війна стала ще агресивнішою, принесла нові жахи, біль і руйнування. Кожна цифра — це життя. Це трагедія, яка ніколи не повинна була статися”, — кажуть у прокуратурі.

Там уточнили, що на сьогодні через російські атаки у регіоні загинули 4 681 мирних жителів, ще 8 983 людей зазнали поранень. Крім того, використавши різні види озброєння, окупанти знищили або пошкодили 78 953 об’єктів цивільної інфраструктури.

Нагадаємо, Верховний Суд України виніс остаточне рішення у справі Дениса “Палича” Куликовського, який був комендантом незаконної “в’язниці” “Ізоляція” в окупованому Донецьку. Його адвокат намагався домогтися перегляду рішення за допомогою касаційної скарги, однак останній залишив у силі вирок першої інстанції.