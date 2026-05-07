Наслідки російських атак у Донецькій області, 6 травня 2026 року.

За добу 6 травня поліція зафіксувала 984 російських ударів по Донецькій області, для атак загарбники застосовували реактивну артилерію, дрони та авіабомби. Під обстрілами опинилися житлові квартали та об’єкти інфраструктури регіону. Внаслідок атак загинули троє цивільних, поранені ще шестеро.

Під вогнем перебували 16 населених пунктів

За добу поліція фіксувала удари по містах Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Лиман та Слов’янськ, селищах Донецьке, Малотаранівка, Святогорівка та Шабельківка, а також по селах Катеринівка, Кіндратівка, Куроїдівка, Очеретине, Рай-Олександрівка, Рубці та Селезнівка.

По Дружківці росіяни вдарили FPV-дронами — двоє цивільних загинули, пошкоджені приватний та два багатоквартирні будинки, а також автомобіль. Ще одна людина загинула у селищі Шабельківка після удару дроном.

Вісім ударів російські військові завдали по Краматорську, зокрема двома 250-кілограмовими авіабомбами та FPV-дронами, там поранені троє цивільних, пошкоджені два житлові будинки, адміністративна будівля, автомийка, нежитлове приміщення та три автомобілі.

По Добропіллю росіяни вдарили FPV-дронами й авіабомбою — поранень зазнала цивільна людина, постраждав об’єкт інфраструктури. По Слов’янську били FPV-дроном — поранень зазнала одна людина.

Через удар по Лиману поранена ще одна людина.

Загалом за добу на Донеччині поранень зазнали щонайменше шестеро цивільних, ще троє — загинули. У низці населених пунктів фіксують руйнування цивільної інфраструктури:

по Куроїдівці росіяни вдарили з РСЗВ “Смерч” — пошкоджені три транспортні засоби;

у Малотаранівці дрон пошкодив приватний будинок та цивільне авто;

по одному приватному будинку зруйновані після атак у селищі Донецьке, а також у селах Рай-Олександрівка, Кіндратівка, Катеринівка, Селезнівка та Рубці.

Руйнувань за добу, за даними поліції, зазнали 28 цивільних об’єктів. 12 з них — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Фіашкін уточнив, що також влучання фіксували у Спасько-Михайлівці та Різниківці.

Штурмів на Донеччині не було тільки на Слов’янському й Краматорському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові 17 разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ. Атаки фіксували в районах Надії, Ставків та Ямполя, а також у бік Лимана, Новосергіївки, Озерного й Твердохлібового;

на Слов’янському напрямку російські сили штурмових дій не проводили;

на Краматорському напрямку атаки окупантів не фіксували;

у районах Іванопілля, Іллінівки, Плещіївки та Степанівки, а також у бік Костянтинівки, Новопавлівки, Торецького й Софіївки на Костянтинівському напрямку окупанти провели 17 атак;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 29 штурмових дій армійців країни-агресорки у бік Никанорівки, Родинського, Новоолександрівки, Шевченка, Покровська, Гришиного, Сергіївки, Молодецького та Нового Донбасу;

на Олександрівському напрямку росіяни двічі атакували у бік Вербового та Новогригорівки.

Нагадаємо, українські військові на Лиманському напрямку не фіксували режиму тиші від початку доби 6 травня: росіяни й надалі штурмували позиції Сил оборони й масовано застосовували дрони, зокрема FPV, “Молнії” та “Ланцети”. У 60-й бригаді ЗСУ стверджують, на напрямку активізувався російський підрозділ безпілотних систем “Рубікон”.