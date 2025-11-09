Ілюстративне фото: Вільне Радіо

У Дружківці тимчасово припинили подачу води до домівок місцевих. Причиною є недостатній об’єм води в резервах.

Про це повідомили в Дружківській міській військовій адміністрації з посиланням на диспетчера водоканалу.

Комунальники пояснили, що зараз до міста надходить обмежений обсяг води, тому подачу тимчасово припинили.

Фахівці працюють над відновленням стабільного водопостачання.

Коли саме подачу води відновлять, поки не повідомляють.

