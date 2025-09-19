Коробка з гуманітарною допомогою. Ілюстративне фото: Охтирська міськрада

У Дружківці 19 вересня почався новий етап видачі продуктових наборів від Всесвітньої продовольчої програми ООН: допомогу можуть отримати одинокі матері та малозабезпечені сім’ї. Окрім цього, від 22 вересня (понеділок) їжу видаватимуть ліквідаторам аварії на ЧАЕС І та ІІ категорії, а також людям з інвалідністю по зору І чи ІІ групи.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Таку допомогу зможуть отримати тільки ті люди, які зареєстровані в управлінні соціального захисту населення Дружківської міської ради як отримувачі відповідної соціальної допомоги. Набори видають із головного входу до будівлі від 9:00 по 15:00.

На отримання допомоги потрібно взяти з собою паспорт та посвідчення отримувача соціальної допомоги (за наявності).

Консультації стосовно допомоги можна отримати за номером телефону:

+38 (066) 10-59-369

Нагадаємо, за останній тиждень з населених пунктів Донецької області, де оголошена примусова евакуація, виїхали ще 156 дітей. Однак близько 1,6 тисячі — поки залишаються. Найбільше — у Дружківській громаді.