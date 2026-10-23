Фіктивні “бойові” на понад 9 млн грн: суд виніс вирок одному з фігурантів справи

Командир військової частини та його підлеглі обвинувачуються у незаконних бойових виплатах на понад 9 млн грн, фото оголошення про підозру одному з фігурантів, але не обовʼязково згаданому у вироку, адже особистості приховані. Фото: Офіс генерального прокурора України

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У військовій частині на Донеччині майже два роки оформлювали неправдиві документи, щоб нараховувати військовим додаткові виплати за вигадану участь у бойових діях. За даними суду, з бюджету держави переплатили понад 9 млн грн.

Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з вироку, оприлюдненого в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Військовим нараховували гроші за “участь” у боях, і вони віддавали частину командиру

8 жовтня 2026 року Довгинцівський районний суд Кривого Рогу затвердив угоду про визнання винуватості водія евакуаційної групи однієї з військових частин, яка базувалася в Дружківці. Чоловіка визнали винним у пособництві у зловживанні службовим становищем у складі організованої групи.

Як ідеться у вироку, схему організував командир військової частини не пізніше січня 2023 року. До неї залучили кількох військовослужбовців: заступника командира з озброєння, командира взводу технічного забезпечення, діловода та начальника ремонтної майстерні стрілецької зброї. Згодом до групи приєдналися виконувач обов’язків заступника начальника штабу та дружина заступника командира з озброєння.

Учасникам схеми оформлювали додаткові виплати за вигадану участь у бойових діях. Для цього складали рапорти з неправдивими відомостями. На їхній підставі командир видавав накази про виплату грошей.

Частину отриманих коштів військові залишали собі, а решту передавали іншим учасникам схеми, зокрема її організатору.

За січень і лютий 2023 року чотирьом військовослужбовцям, серед яких був і засуджений водій, безпідставно перерахували по 98,5 тис. грн кожному.

За даними суду, схема діяла із січня 2023 року до листопада 2024 року. За цей час державі завдали збитків на понад 9 мільйонів гривень.

Яке покарання призначив суд

Водій евакуаційної групи раніше не був судимий. На його утриманні перебувають двоє неповнолітніх дітей і людина з інвалідністю другої групи. Чоловік визнав провину, розкаявся та надав свідчення. Тож, враховуючи всі обставини, йому запропонували угоду: п’ять років позбавлення волі, але з випробувальним терміном в один рік.

Якщо фігурант не вчинить нового злочину в цей період, то не опиниться в тюрмі.

Крім того, йому заборонили протягом двох років обіймати посади, пов’язані з нарахуванням і виплатою грошового забезпечення військовослужбовцям, і призначили штраф у розмірі 8,5 тис. грн.

Суд угоду затвердив. А військовий також добровільно відшкодував 200 тис. грн збитків державі.

Справу щодо командира військової частини та інших фігурантів розглядають окремо.

Раніше ми розповідали про те, що на Донеччині судитимуть начальника штабу військової частини. Його звинувачують у безпідставній виплаті військовим майже 2,4 млн грн “бойових”.