Звинувачують у незаконній виплаті “бойових”: на Донеччині судитимуть начальника штабу військової частини | Вільне Радіо

На Донеччині судитимуть начальника штабу, фото: ДБР

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Начальника штабу однієї з військових частин Донеччини судитимуть за начебто службову недбалість. Його звинувачують у безпідставній виплаті військовим майже 2,4 млн грн “бойових”.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, начальник штабу однієї з військових частин на Донеччині, допустив недбалість, через яку військовослужбовцям безпідставно виплатили майже 2,4 млн грн “бойових”.

Офіцер відповідав за роботу штабу та перевірку документи, які підтверджували безпосередню участь військовослужбовців у бойових діях. Втім, у Держбюро розслідувань стверджують, що документи він належним чином не перевіряв. У результаті на підставі рапортів з недостовірними відомостями додаткову винагороду виплачували військовослужбовцям, які не мали на неї права. Збитки державі оцінили у майже 2,4 млн гривень.

Обвинувальний акт щодо фігуранта скерували до суду. Якщо суд визнає чоловіка винним у недбалому ставленні до військової служби, що спричинило тяжкі наслідки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України), йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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