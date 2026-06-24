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У Дружківці за добу зазнали поранень шестеро людей: як минуло 23 червня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
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Російські військові 23 червня продовжували завдавати удари з різних видів зброї по підконтрольній частині Донецької області: поліція зафіксувала 1 261 удар по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Попередньо, серед цивільних мешканців обійшлося без загиблих, проте є поранені.

По Донеччині били дронами, з авіації та артилерією

За даними поліції, 23 червня під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка та Краматорськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Райгородок, а також село Юріївка.

По Дружківці росіяни завдали 12 ударів, з них 10 — 250-кілограмовими авіабомбами та УМПБ Д-30 СН. Поранень зазнали шестеро цивільних мешканців, пошкоджені 33 багатоквартирні та 19 приватних будинків, заклад освіти й автівка.

По Краматорську влучили дев’ять дронів різного типу — у місті фіксують пошкодження двох багатоквартирних та чотирьох приватних будинків, закладу освіти, ломбарду, АЗС, господарської споруди, об’єктів інфраструктури, а також цивільного авто.

Біленьке загарбники обстріляли з РСЗВ “Смерч” — зазнали руйнувань три приватні будинки. Через удари по Малотаранівці постраждав приватний будинок, а внаслідок влучання по Райгородку — пошкоджене авто.

Загалом за добу, як пише поліція, зазнали руйнувань 73 цивільні об’єкти, з них 62 — житлові будинки.

Також під вогнем опинилися Самійлівка, Олександрівка та Різниківка, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Наслідки російських ударів по Донеччині за 23 червня 2026 року в цифрах. Інфографіка Вільного Радіо
Пошкоджені багатоквартирні будинки у Дружківці після російських авіаударів 23 червня
Наслідки ударів по Донеччині 23 червня 2026 року. Фото: поліція Донеччини
Наслідки російських ударів по Дружківці 23 червня, де поранень зазнали шестеро цивільних
Наслідки ударів по Донеччині 23 червня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

На Покровському напрямку відбулися 44 російські штурми

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 16 разів атакували в районах Озерного, Новоселівки, Дробишевого та Лиману;
  • на Слов’янському напрямку російські військові здійснили 16 штурмів, намагаючись просунутися поблизу Кривої Луки, Різниківки та Закітного, а також у напрямку Рай-Олександрівки;
  • одну атаку в напрямку Малинівки зафіксували на Краматорському напрямку;
  • на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки провели 20 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки та Русиного Яру;
  • найбільше штурмів відбулося на Покровському напрямку, де ЗСУ зупинили 44 атаки. Російські сили діяли поблизу Білицького, Никанорівки, Добропілля, Родинського, Новоолександрівки, Сергіївки та Котлиного, а також у напрямку Гришиного, Мирного, Вільного, Торецького, Кучерового Яру, Дорожнього, Нового Донбасу, Ганнівки, Муравки та Філії.

Нагадаємо, інтенсивність бойових дій у зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил зросла одразу на кількох напрямках, найбільше — на Лиманському, який охоплює північ Донецької області. Також росіяни почали активніше діяти у сусідній Харківській області.

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