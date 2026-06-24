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Російські військові 23 червня продовжували завдавати удари з різних видів зброї по підконтрольній частині Донецької області: поліція зафіксувала 1 261 удар по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Попередньо, серед цивільних мешканців обійшлося без загиблих, проте є поранені.
За даними поліції, 23 червня під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка та Краматорськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Райгородок, а також село Юріївка.
По Дружківці росіяни завдали 12 ударів, з них 10 — 250-кілограмовими авіабомбами та УМПБ Д-30 СН. Поранень зазнали шестеро цивільних мешканців, пошкоджені 33 багатоквартирні та 19 приватних будинків, заклад освіти й автівка.
По Краматорську влучили дев’ять дронів різного типу — у місті фіксують пошкодження двох багатоквартирних та чотирьох приватних будинків, закладу освіти, ломбарду, АЗС, господарської споруди, об’єктів інфраструктури, а також цивільного авто.
Біленьке загарбники обстріляли з РСЗВ “Смерч” — зазнали руйнувань три приватні будинки. Через удари по Малотаранівці постраждав приватний будинок, а внаслідок влучання по Райгородку — пошкоджене авто.
Загалом за добу, як пише поліція, зазнали руйнувань 73 цивільні об’єкти, з них 62 — житлові будинки.
Також під вогнем опинилися Самійлівка, Олександрівка та Різниківка, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Нагадаємо, інтенсивність бойових дій у зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил зросла одразу на кількох напрямках, найбільше — на Лиманському, який охоплює північ Донецької області. Також росіяни почали активніше діяти у сусідній Харківській області.