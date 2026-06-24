Наслідки ударів по Донеччині 23 червня 2026 року. Фото: поліція Донеччини

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Російські військові 23 червня продовжували завдавати удари з різних видів зброї по підконтрольній частині Донецької області: поліція зафіксувала 1 261 удар по лінії фронту та житлових кварталах регіону. Попередньо, серед цивільних мешканців обійшлося без загиблих, проте є поранені.

По Донеччині били дронами, з авіації та артилерією

За даними поліції, 23 червня під вогнем перебували шість населених пунктів: міста Дружківка та Краматорськ, селища Біленьке, Малотаранівка та Райгородок, а також село Юріївка.

По Дружківці росіяни завдали 12 ударів, з них 10 — 250-кілограмовими авіабомбами та УМПБ Д-30 СН. Поранень зазнали шестеро цивільних мешканців, пошкоджені 33 багатоквартирні та 19 приватних будинків, заклад освіти й автівка.

По Краматорську влучили дев’ять дронів різного типу — у місті фіксують пошкодження двох багатоквартирних та чотирьох приватних будинків, закладу освіти, ломбарду, АЗС, господарської споруди, об’єктів інфраструктури, а також цивільного авто.

Біленьке загарбники обстріляли з РСЗВ “Смерч” — зазнали руйнувань три приватні будинки. Через удари по Малотаранівці постраждав приватний будинок, а внаслідок влучання по Райгородку — пошкоджене авто.

Загалом за добу, як пише поліція, зазнали руйнувань 73 цивільні об’єкти, з них 62 — житлові будинки.

Також під вогнем опинилися Самійлівка, Олександрівка та Різниківка, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку відбулися 44 російські штурми

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку окупанти 16 разів атакували в районах Озерного, Новоселівки, Дробишевого та Лиману;

на Слов’янському напрямку російські військові здійснили 16 штурмів, намагаючись просунутися поблизу Кривої Луки, Різниківки та Закітного, а також у напрямку Рай-Олександрівки;

одну атаку в напрямку Малинівки зафіксували на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки провели 20 атак поблизу Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Костянтинівки та Русиного Яру;

найбільше штурмів відбулося на Покровському напрямку , де ЗСУ зупинили 44 атаки. Російські сили діяли поблизу Білицького, Никанорівки, Добропілля, Родинського, Новоолександрівки, Сергіївки та Котлиного, а також у напрямку Гришиного, Мирного, Вільного, Торецького, Кучерового Яру, Дорожнього, Нового Донбасу, Ганнівки, Муравки та Філії.

Нагадаємо, інтенсивність бойових дій у зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил зросла одразу на кількох напрямках, найбільше — на Лиманському, який охоплює північ Донецької області. Також росіяни почали активніше діяти у сусідній Харківській області.