Лиман. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Інтенсивність бойових дій у зоні відповідальності Угруповання об’єднаних сил зросла одразу на кількох напрямках, найбільше — на Лиманському, який охоплює північ Донецької області. Також росіяни почали активніше діяти у сусідній Харківській області.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов.

“На сукупності наших напрямків, за які ми відповідаємо, є сильне пожвавлення. Воно стосується і в першу чергу Лиманського напрямку, але й інших також. Це і Куп’янський напрямок, також певне пожвавлення на Південно-Слобожанському і навіть Північно-Слобожанському, а це вже “трошки” Сумщина. Там теж росіяни намагаються більш активно діяти”, — зазначив Віктор Трегубов.

Про зростання активності, заявив військовий, свідчать кількість боєзіткнень і зафіксовані втрати російських загарбників. Так, лише на Лиманському напрямку командування реєструє до 20 боєзіткнень щодоби.

Активізацію речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов назвав “масштабною наступальною кампанією” та заявив, що вона, ймовірно, надалі піде на спад.

Військовий зазначив, що у районі Вовчанська Харківської області ситуація залишається незмінною: російські війська тиснуть у напрямку Вільчої, Вовчанських Хуторів і намагаються встановити контроль над містом. Тривають і спроби просочитися до Куп’янська, про контроль над яким російське командування продовжує заявляти.

За даними Генерального штабу ЗСУ, протягом 23 червня на Лиманському напрямку росіяни атакували 16 разів у районах населених пунктів Озерне, Новоселівка, Дробишеве та Лиман.

Нагадаємо, українські військові виявили та поступово ліквідують підрозділи російської армії, яким вдалося проникнути до міської забудови в Костянтинівці. На тлі втрат російські військові намагаються змінити тактику дій у місті, аби відрізати Сили оборони від постачання.