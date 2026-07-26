Де лінія фронту у Донецькій області на 26 липня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Наслідки російських атак у Донецькій області, 25 липня 2026-го. Фото: ГУНП Донеччини

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За добу 25 липня війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,2 тисячі разів. Через удар у Дружківці загинула людина, у ще семи населених пунктах регіону — руйнування цивільної інфраструктури. Розповідаємо більше про наслідки та ситуацію на фронті далі.

Які міста та села атакувала Росія на Донеччині 25 липня

Упродовж минулої доби під ударами Росії було сім населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Окупанти били по Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Миколаївці, Біленькому, Райгородку та Маяках.

Загалом війська країни-агресорки завдали ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону 1 267 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 26 цивільних обʼєктів, з яких 17 — житлові будинки.

Так, на Дружківку загарбники скинули три авіабомби “КАБ-250” та били безпілотниками: загинула одна людина. Також у місті фіксували руйнування багатоповерхівки, приватної домівки, підприємства та цивільної автівки.

По Краматорську російські війська вдарили чотирма авіабомбами та FPV-дронами. Через ці атаки зазнали руйнувань будинок, 10 багатоповерхівок, заклад освіти та машина.

Окрім цього, внаслідок обстрілів окупантів у Миколаївці та селі Маяки пошкоджені по одній оселі. У Райгородку та Біленькому – ще дві домівки та автівка.

Як звітують в Донецькій ОВА, за добу 25 липня з лінії фронту вдалося евакуювати ще 647 людей, зокрема 44 дитини.

Ситуація на фронтах Донецької області

На Лиманському напрямку російські війська десять разів намагалися вклинитися в українську оборону, повідомили у Генштабі ЗСУ. Окупанти атакували в районах Новоселівки, Дробишевого та у бік Лиману, Ставків, Діброви.

На Слов’янському напрямку загарбники штурмували 21 раз у районах Кривої Луки, Закітного та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.

На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Федорівки Другої.

На Костянтинівському напрямку росіяни провели 29 атак в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмів агресора у Шахового, Софіївки, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та у бік Вільного, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Новопідгороднього.

Нагадаємо, росіяни готують умови для розширення мобілізації, а також планують залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Від початку 2026-го до лав армії окупантів вдалося залучити 221 тисячу людей.