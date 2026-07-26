Де лінія фронту у Донецькій області на 26 липня: зведення ОВА, ЗСУ та поліції

Зробити резюме статті: (ChatGPT)
Підтримайте Вільне Радіо
За добу 25 липня війська країни-агресорки атакували житлові квартали та лінію фронту підконтрольної частини Донецької області понад 1,2 тисячі разів. Через удар у Дружківці загинула людина, у ще семи населених пунктах регіону — руйнування цивільної інфраструктури. Розповідаємо більше про наслідки та ситуацію на фронті далі.
Упродовж минулої доби під ударами Росії було сім населених пунктів Донецької області, пишуть у поліції. Окупанти били по Дружківці, Краматорську, Слов’янську, Миколаївці, Біленькому, Райгородку та Маяках.
Загалом війська країни-агресорки завдали ударів по житлових кварталах та лінії фронту регіону 1 267 разів. Через ці атаки зазнали руйнувань 26 цивільних обʼєктів, з яких 17 — житлові будинки.
Так, на Дружківку загарбники скинули три авіабомби “КАБ-250” та били безпілотниками: загинула одна людина. Також у місті фіксували руйнування багатоповерхівки, приватної домівки, підприємства та цивільної автівки.
По Краматорську російські війська вдарили чотирма авіабомбами та FPV-дронами. Через ці атаки зазнали руйнувань будинок, 10 багатоповерхівок, заклад освіти та машина.
Окрім цього, внаслідок обстрілів окупантів у Миколаївці та селі Маяки пошкоджені по одній оселі. У Райгородку та Біленькому – ще дві домівки та автівка.
Як звітують в Донецькій ОВА, за добу 25 липня з лінії фронту вдалося евакуювати ще 647 людей, зокрема 44 дитини.
На Лиманському напрямку російські війська десять разів намагалися вклинитися в українську оборону, повідомили у Генштабі ЗСУ. Окупанти атакували в районах Новоселівки, Дробишевого та у бік Лиману, Ставків, Діброви.
На Слов’янському напрямку загарбники штурмували 21 раз у районах Кривої Луки, Закітного та у бік Пискунівки, Миколаївки й Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти двічі атакували в районі Федорівки Другої.
На Костянтинівському напрямку росіяни провели 29 атак в районах Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля та у бік Степанівки, Довгої Балки й Новопавлівки.
На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 46 штурмів агресора у Шахового, Софіївки, Родинського, Гришиного, Котлиного, Удачного та у бік Вільного, Нового Шахового, Нового Донбасу, Шевченка, Мирного, Новопідгороднього.
Нагадаємо, росіяни готують умови для розширення мобілізації, а також планують залучити ще 30 тисяч військових із Північної Кореї. Від початку 2026-го до лав армії окупантів вдалося залучити 221 тисячу людей.