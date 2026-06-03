Протягом минулої доби поліція зафіксувала 1277 атак з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Вкотре у регіоні не обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців: жертви фіксують у Дружківці та Добропіллі. На фронті водночас триває російський наступ.
Щонайменше 10 населених пунктів регіону були під вогнем
Згідно зі зведенням від поліції, 2 червня влучання фіксували у містах Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Малотаранівка, Олексієво-Дружківка та Шабельківка, а також у селах Іверське та Кіндратівка.
У Дружківці після влучання FPV-дронів загинула одна цивільна людина, постраждав приватний будинок. У Добропіллі внаслідок обстрілів зазнав поранень один мешканець.
За даними поліції, загалом за добу на Донеччині серед цивільних одна людина загинула, ще одна — поранена. У низці населених пунктів фіксували руйнування внаслідок атак з боку російської армії:
по Краматорську загарбники завдали шести ударів — пошкоджені комунальне підприємство, господарська споруда та шість цивільних авто;
у Шабельківці після атаки з БпЛА “Молнія-2” постраждав багатоквартирний будинок;
у Миколаївці за добу пошкоджені два багатоквартирні будинки та автівка;
в Іверському фіксують руйнування двох осель.
Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 18 цивільних об’єктів, підрахували в поліції. Йдеться, зокрема, про шість житлових будинків.
Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також влучання фіксували в Андріївці.
Найбільше атак було на Покровському та Слов’янському напрямках фронту
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили 14 разів намагалися вклинитися в оборону у бік Дробишевого, Діброви, Лиману та поблизу Зарічного й Ямполя;
на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 20 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки;
на Краматорському напрямку російські військові наступальних дій не проводили;
поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Степанівки та у бік Новопавлівки на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 12 атак;
на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 штурмових дій у районах Родинського, Василівки, Новоолександрівки, Гришиного, Удачного та у бік Степів, Іванівки, Сергіївки, Шевченка, Дорожнього.