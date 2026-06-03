Наслідки обстрілів у Донецькій області за 2 червня 2026 року. Фото: поліція Донецької області

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Протягом минулої доби поліція зафіксувала 1277 атак з боку армії країни-агресорки по лінії фронту та житлових кварталах Донецької області. Вкотре у регіоні не обійшлося без загибелі та поранення цивільних мешканців: жертви фіксують у Дружківці та Добропіллі. На фронті водночас триває російський наступ.

Щонайменше 10 населених пунктів регіону були під вогнем

Згідно зі зведенням від поліції, 2 червня влучання фіксували у містах Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ, селищах Малотаранівка, Олексієво-Дружківка та Шабельківка, а також у селах Іверське та Кіндратівка.

У Дружківці після влучання FPV-дронів загинула одна цивільна людина, постраждав приватний будинок. У Добропіллі внаслідок обстрілів зазнав поранень один мешканець.

За даними поліції, загалом за добу на Донеччині серед цивільних одна людина загинула, ще одна — поранена. У низці населених пунктів фіксували руйнування внаслідок атак з боку російської армії:

по Краматорську загарбники завдали шести ударів — пошкоджені комунальне підприємство, господарська споруда та шість цивільних авто;

у Шабельківці після атаки з БпЛА “Молнія-2” постраждав багатоквартирний будинок;

у Миколаївці за добу пошкоджені два багатоквартирні будинки та автівка;

в Іверському фіксують руйнування двох осель.

Загалом за добу в регіоні зазнали руйнувань 18 цивільних об’єктів, підрахували в поліції. Йдеться, зокрема, про шість житлових будинків.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін доповнив, що також влучання фіксували в Андріївці.

Найбільше атак було на Покровському та Слов’янському напрямках фронту

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили 14 разів намагалися вклинитися в оборону у бік Дробишевого, Діброви, Лиману та поблизу Зарічного й Ямполя;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували 20 разів поблизу Закітного, Різниківки та у бік Рай-Олександрівки, Кривої Луки;

на Краматорському напрямку російські військові наступальних дій не проводили;

поблизу Костянтинівки, Іванопілля, Плещіївки, Степанівки та у бік Новопавлівки на Костянтинівському напрямку армійці країни-агресорки здійснили 12 атак;

на Покровському напрямку ЗСУ зупинили 40 штурмових дій у районах Родинського, Василівки, Новоолександрівки, Гришиного, Удачного та у бік Степів, Іванівки, Сергіївки, Шевченка, Дорожнього.

Нагадаємо, у середу, 3 червня, приблизно о 10-й ранку евакуаційний екіпаж гуманітарної місії “Проліска” потрапив під удар FPV-дроном під час роботи у Дружківці. Безпілотник влучив у дах авто над кабіною водія — він не постраждав.