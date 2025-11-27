На підконтрольній частині Донецької області за добу поліція зафіксувала 1756 ударів з боку армії країни-агресорки. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону — у Дружківці одна людина загинула, а у Краматорську, Торському та Іверському є поранені.
Загарбники били як мінімум по дев’яти населених пунктах
Під вогнем 26 листопада були міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Покровськ, Слов’янськ, села Іверське, Торське. Про це йдеться в актуальному зведенні від поліції.
По Дружківці росіяни били п’ять разів, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами. Там обірвалося життя однієї людини, постраждали два багатоквартирні та два приватні будинки, а також заклад освіти.
По Краматорську били п’ять разів: три рази бомбами та ще два — дронами. Там поранені двоє цивільних, пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, АЗС та інфраструктурний об’єкт.
Через влучання FPV-дрона постраждала одна людина у Торському Дружківської громади. Також там зазнав руйнувань приватний будинок.
Ще одна людина зазнала поранень в Іверському, що в Новодонецькій громаді. По селу били дроном “Ланцет”.
У ще чотирьох населених пунктах регіону є руйнування після російських влучань:
по Слов’янську Росія била трьома дронами “Герань-2”, там пошкоджені два багатоквартирні та ще шість приватних будинків, а також магазин;
у Миколаївці постраждав об’єкт інфраструктури;
на Добропілля Росія спрямувала чотири дрони “Герань-2”, там постраждало підприємство, а також СТО;
у Білозерському після атаки двома дронами руйнувань зазнав заклад освіти.
Загалом за добу руйнувань зазнали 24 цивільні об’єкти, зокрема 18 житлових будинків.
Кількість атак на Лиманському напрямку наближається до показників Покровського
згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили провели 44 атаки, намагаючись просунутися в районах Греківки, Нововодяного, Новоєгорівки, Новоселівки, Копанок, Колодязів, Середнього, Рідкодуба, Карпівки, Зарічного та у бік Лимана й Дробишевого;
на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили 14 наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті. Українські військові фіксували бої й стримали просування російських сил;
на Краматорському напрямку російські військові атакували поблизу Часового Яру та у бік Предтечиного. Військовослужбовці ЗСУ відбили чотири атаки;
на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 31 атаку в районах Яблунівки, Плещіївки, Іванопілля, Русин Яру та у напрямку Костянтинівки й Софіївки;
на Покровському напрямку українські військовослужбовці зупинили 57 штурмових дій армійців країни-агресорки в районах Володимирівки, Федорівки, Никанорівки, Червоного Лимана, Родинського, Новоекономічного, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Ялти та Дачного;
на Олександрівському напрямку російські сили атакували поблизу Іванівки, Зеленого Гаю, Олексіївки, Привільного та Красногірського.