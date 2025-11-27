Наслідки російських атак у Донецькій області за 26 листопада 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

На підконтрольній частині Донецької області за добу поліція зафіксувала 1756 ударів з боку армії країни-агресорки. Атаки були спрямовані на лінію фронту та житлові квартали регіону — у Дружківці одна людина загинула, а у Краматорську, Торському та Іверському є поранені.

Загарбники били як мінімум по дев’яти населених пунктах

Під вогнем 26 листопада були міста Білозерське, Добропілля, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Покровськ, Слов’янськ, села Іверське, Торське. Про це йдеться в актуальному зведенні від поліції.

По Дружківці росіяни били п’ять разів, зокрема трьома 250-кілограмовими авіабомбами. Там обірвалося життя однієї людини, постраждали два багатоквартирні та два приватні будинки, а також заклад освіти.

По Краматорську били п’ять разів: три рази бомбами та ще два — дронами. Там поранені двоє цивільних, пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, АЗС та інфраструктурний об’єкт.

Через влучання FPV-дрона постраждала одна людина у Торському Дружківської громади. Також там зазнав руйнувань приватний будинок.

Ще одна людина зазнала поранень в Іверському, що в Новодонецькій громаді. По селу били дроном “Ланцет”.

У ще чотирьох населених пунктах регіону є руйнування після російських влучань:

по Слов’янську Росія била трьома дронами “Герань-2”, там пошкоджені два багатоквартирні та ще шість приватних будинків, а також магазин;

у Миколаївці постраждав об’єкт інфраструктури;

на Добропілля Росія спрямувала чотири дрони “Герань-2”, там постраждало підприємство, а також СТО;

у Білозерському після атаки двома дронами руйнувань зазнав заклад освіти.

Загалом за добу руйнувань зазнали 24 цивільні об’єкти, зокрема 18 житлових будинків.

У ДонОВА уточнили, що під вогнем був і Сіверськ.

Кількість атак на Лиманському напрямку наближається до показників Покровського

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські сили провели 44 атаки, намагаючись просунутися в районах Греківки, Нововодяного, Новоєгорівки, Новоселівки, Копанок, Колодязів, Середнього, Рідкодуба, Карпівки, Зарічного та у бік Лимана й Дробишевого;

на Слов’янському напрямку ЗСУ зупинили 14 наступальних дій загарбників у районах Ямполя, Серебрянки, Дронівки, Новоселівки, Виїмки та Сакко і Ванцетті. Українські військові фіксували бої й стримали просування російських сил;

на Краматорському напрямку російські військові атакували поблизу Часового Яру та у бік Предтечиного. Військовослужбовці ЗСУ відбили чотири атаки;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 31 атаку в районах Яблунівки, Плещіївки, Іванопілля, Русин Яру та у напрямку Костянтинівки й Софіївки;

на Покровському напрямку українські військовослужбовці зупинили 57 штурмових дій армійців країни-агресорки в районах Володимирівки, Федорівки, Никанорівки, Червоного Лимана, Родинського, Новоекономічного, Покровська, Котлиного, Удачного, Молодецького, Ялти та Дачного;

на Олександрівському напрямку російські сили атакували поблизу Іванівки, Зеленого Гаю, Олексіївки, Привільного та Красногірського.

Нагадаємо, у вечірньому зверненні за 26 листопада президент Зеленський анонсував зміни у процесі розподілу особового складу між бригадами. За його словами, ця процедура стане більш “справедливою”, про що прохають самі бойові підрозділи. Журналісти Вільного Радіо розповіли, що відомо про анонсовані оновлення.