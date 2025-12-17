Наслідки російських атак у Донецькій області за 16 грудня 2025 року. Фото: ГУНП Донеччини

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

По лінії фронту та житлових кварталах Донецької області за добу 16 грудня поліція зафіксувала 1661 удар із різних видів зброї. Серед цивільних знову були втрати, найбільше — у Дружківці.

У Дружківці було найбільше жертв за добу

Згідно зі зведенням поліції, за 16 грудня під вогнем на підконтрольній частині Донецької області перебували міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка та Слов’янськ.

По Дружківці росіяни били FPV-дронами, там загинула одна цивільна людина, поранені ще двоє. Постраждали п’ять цивільних авто.

По Костянтинівці били дронами й артилерією — поранені двоє цивільних.

У інших населених пунктах, які є в списку атакованих, фіксують руйнування внаслідок обстрілів:

по Краматорську били дронами, зокрема FPV. Там пошкоджені дві оселі та медзаклад;

у Слов’янську через обстріл із РСЗВ руйнувань зазнало підприємство;

по Миколаївці росіяни били дроном “Герань-2”, там пошкоджене нежитлове приміщення.

Руйнувань внаслідок цих ударів зазнали загалом 14 цивільних об’єктів, з них два — житлові будинки.

Начальник ДонОВА Вадим Філашкін уточнив, що під вогнем також був Сіверськ.

Росіяни штурмували на всіх напрямках Донецької області

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові атакували 27 разів, намагаючись прорвати оборону ЗСУ у районах Торського та в напрямку населених пунктів Лиман, Степове, Коровій Яр, Зарічне, Дробишеве, Новоселівка, Ставки, Глущенкове;

на Слов’янському напрямку Сили оборони відбили шість атак загарбників у районах Сіверська, Серебрянки та в напрямку Пазено;

на Краматорському напрямку російські сили здійснили одну атаку на позиції наших військових у напрямку Бондарного;

на Костянтинівському напрямку окупанти здійснили 24 атаки поблизу Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та в напрямку Софіївки, Костянтинівки;

на Покровському напрямку військовослужбовці ЗСУ зупинили 82 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Котлине, Удачне, Покровськ та в напрямку Рівного, Мирнограду, Родинського, Гришиного, Звірового, Сергіївки, Новопавлівки, Філії, Нового Шахового, Дорожнього, Сухецького, Вільного, Іванівки;

на Олександрівському напрямку російські сили здійснили 20 атак у районах населених пунктів Зелений Гай, Січневе, Красногірське, Злагода, Рибне та в напрямку Іванівки, Іскри, Олександрограду, Вербового, Привільного.

Нагадаємо, військовослужбовці Національної гвардії з псевдонімами “Текіла” та “Повар” провели без ротацій понад 160 днів на передовій позиції під Покровськом. Там їм доводилось без підкріплення вступати у стрілецькі бої та переживати артилерійські обстріли, поки порівняно нещодавно бойова ситуація дозволила їм повернутися до своїх.