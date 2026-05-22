Кількість жертв російських атак у Донецькій області за 21 травня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо

За добу 21 травня поліція зафіксувала ще 1421 атаку з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах регіону, найбільше жертв серед цивільних — у Дружківці. Там загинули четверо мешканців, поранені ще дев’ятеро.

Загиблі й поранені були в Дружківці, Краматорську та Дмитрівці

Під вогнем за добу, як повідомляє поліція, перебували міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Шабельківка, а також села Вірівка, Дмитрівка, Долина, Кіндратівка, Мар’ївка і Маяки.

Дружківку російські військові 16 разів атакували авіабомбами та дронами — загинули четверо мешканців, поранені ще дев’ятеро. Пошкоджені два багатоквартирні та вісім приватних будинків, магазин та цивільне авто.

На Краматорськ за добу направили шість дронів різних типів та чотири 250-кілограмові авіабомби — там поранень зазнала одна людина. Пошкоджені один багатоквартирний і 49 приватних будинків, два підприємства, магазин, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури та три авто.

У Дмитрівці через влучання FPV-дрона зазнала поранень одна людина, пошкоджене авто.

В інших населених пунктах, попередньо, обійшлося без загиблих і поранених, але поліція фіксувала руйнування:

по Слов’янську окупанти вдарили чотирма безпілотниками — пошкоджені приватний будинок і цивільне авто;

у Святогірську постраждала пошта;

у Шабельківці — приватний будинок, магазин, господарська споруда й автомобіль;

в Мар’ївці та Маяках — по одному приватному будинку.

Загалом за добу, уточнює поліція, руйнувань зазнали 88 цивільних об’єктів, зокрема 64 житлові будинки.

Після опівночі удари по регіону продовжились: росіяни вдарили по Слов’янську та Черкаському вночі. Пошкоджені АЗС та приватний будинок, інформації про поранення цивільних мешканців до правоохоронців не надходило.

Спасько-Михайлівка та Різниківка також були під вогнем, зазначив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Українські військові зупинили ще 52 штурми на Покровському напрямку

згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові сім разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ — атаки фіксували в районах Зарічного, Середнього, а також у напрямку Лимана та Шийківки;

на Слов’янському напрямку окупанти штурмували чотири рази у напрямку Рай-Олександрівки, Піскунівки та в районі Різниківки;

поблизу Міньківки армійці країни-агресорки атакували на Краматорському напрямку ;

на Костянтинівському напрямку загарбники завдали 25 атак — в районах Іванопілля, Іллінівки, Плещіївки, Вільного, Торецького, Русиного Яру, Степанівки, а також у напрямку Костянтинівки та Золотого Колодязя;

на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурмові дії російських сил у напрямку Затишку, Никанорівки, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Кам’янки, Сергіївки, Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Новопідгороднього, Білицького, Шевченка та Мирного.

Нагадаємо, очільник українського Міноборони Михайло Федоров заявив, що нині стратегічною метою держави є збільшення втрат загарбників під час їхніх штурмів в Україні. Посадовець стверджує, що країна-агресорка повинна втрачати до 200 людей за кожен квадратний кілометр просування.