У Дружківці загинули четверо цивільних, у регіоні — 11 поранених: як минуло 21 травня на Донеччині (ЗВЕДЕННЯ)

В'ячеслав Попович
За добу 21 травня поліція зафіксувала ще 1421 атаку з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах регіону, найбільше жертв серед цивільних — у Дружківці. Там загинули четверо мешканців, поранені ще дев’ятеро.

Загиблі й поранені були в Дружківці, Краматорську та Дмитрівці

Під вогнем за добу, як повідомляє поліція, перебували міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Шабельківка, а також села Вірівка, Дмитрівка, Долина, Кіндратівка, Мар’ївка і Маяки.

Дружківку російські військові 16 разів атакували авіабомбами та дронами — загинули четверо мешканців, поранені ще дев’ятеро. Пошкоджені два багатоквартирні та вісім приватних будинків, магазин та цивільне авто.

На Краматорськ за добу направили шість дронів різних типів та чотири 250-кілограмові авіабомби — там поранень зазнала одна людина. Пошкоджені один багатоквартирний і 49 приватних будинків, два підприємства, магазин, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури та три авто.

У Дмитрівці через влучання FPV-дрона зазнала поранень одна людина, пошкоджене авто.

В інших населених пунктах, попередньо, обійшлося без загиблих і поранених, але поліція фіксувала руйнування:

  • по Слов’янську окупанти вдарили чотирма безпілотниками — пошкоджені приватний будинок і цивільне авто;
  • у Святогірську постраждала пошта;
  • у Шабельківці — приватний будинок, магазин, господарська споруда й автомобіль;
  • в Мар’ївці та Маяках — по одному приватному будинку.

Загалом за добу, уточнює поліція, руйнувань зазнали 88 цивільних об’єктів, зокрема 64 житлові будинки.

Після опівночі удари по регіону продовжились: росіяни вдарили по Слов’янську та Черкаському вночі. Пошкоджені АЗС та приватний будинок, інформації про поранення цивільних мешканців до правоохоронців не надходило.

Спасько-Михайлівка та Різниківка також були під вогнем, зазначив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.

Кількість жертв російських атак у Донецькій області за 21 травня 2026 року. Інфографіка: Вільне Радіо
наслідки російських ударів по Дружківці 21 травня 2026 року, зруйновані будинки та цивільна інфраструктура після атак на Донеччині
пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки у Дружківці після російського обстрілу 21 травня
Українські військові зупинили ще 52 штурми на Покровському напрямку

  • згідно зі зведенням Генерального штабу ЗСУ, на Лиманському напрямку російські військові сім разів намагалися вклинитися в оборону ЗСУ — атаки фіксували в районах Зарічного, Середнього, а також у напрямку Лимана та Шийківки;
  • на Слов’янському напрямку окупанти штурмували чотири рази у напрямку Рай-Олександрівки, Піскунівки та в районі Різниківки;
  • поблизу Міньківки армійці країни-агресорки атакували на Краматорському напрямку;
  • на Костянтинівському напрямку загарбники завдали 25 атак — в районах Іванопілля, Іллінівки, Плещіївки, Вільного, Торецького, Русиного Яру, Степанівки, а також у напрямку Костянтинівки та Золотого Колодязя;
  • на Покровському напрямку Сили оборони зупинили 52 штурмові дії російських сил у напрямку Затишку, Никанорівки, Родинського, Новоолександрівки, Гришиного, Котлиного, Кам’янки, Сергіївки, Удачного, Молодецького, Новопавлівки, Новопідгороднього, Білицького, Шевченка та Мирного.

Нагадаємо, очільник українського Міноборони Михайло Федоров заявив, що нині стратегічною метою держави є збільшення втрат загарбників під час їхніх штурмів в Україні. Посадовець стверджує, що країна-агресорка повинна втрачати до 200 людей за кожен квадратний кілометр просування.

