За добу 21 травня поліція зафіксувала ще 1421 атаку з боку армії країни-агресорки по підконтрольній частині Донецької області. Влучання були по лінії фронту та житлових кварталах регіону, найбільше жертв серед цивільних — у Дружківці. Там загинули четверо мешканців, поранені ще дев’ятеро.
Під вогнем за добу, як повідомляє поліція, перебували міста Дружківка, Краматорськ, Святогірськ і Слов’янськ, селища Олексієво-Дружківка та Шабельківка, а також села Вірівка, Дмитрівка, Долина, Кіндратівка, Мар’ївка і Маяки.
Дружківку російські військові 16 разів атакували авіабомбами та дронами — загинули четверо мешканців, поранені ще дев’ятеро. Пошкоджені два багатоквартирні та вісім приватних будинків, магазин та цивільне авто.
На Краматорськ за добу направили шість дронів різних типів та чотири 250-кілограмові авіабомби — там поранень зазнала одна людина. Пошкоджені один багатоквартирний і 49 приватних будинків, два підприємства, магазин, нежитлове приміщення, об’єкт інфраструктури та три авто.
У Дмитрівці через влучання FPV-дрона зазнала поранень одна людина, пошкоджене авто.
В інших населених пунктах, попередньо, обійшлося без загиблих і поранених, але поліція фіксувала руйнування:
Загалом за добу, уточнює поліція, руйнувань зазнали 88 цивільних об’єктів, зокрема 64 житлові будинки.
Після опівночі удари по регіону продовжились: росіяни вдарили по Слов’янську та Черкаському вночі. Пошкоджені АЗС та приватний будинок, інформації про поранення цивільних мешканців до правоохоронців не надходило.
Спасько-Михайлівка та Різниківка також були під вогнем, зазначив начальник Донецької обласної ВА Вадим Філашкін.
Нагадаємо, очільник українського Міноборони Михайло Федоров заявив, що нині стратегічною метою держави є збільшення втрат загарбників під час їхніх штурмів в Україні. Посадовець стверджує, що країна-агресорка повинна втрачати до 200 людей за кожен квадратний кілометр просування.