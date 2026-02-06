Підтримати
У Дружківці закрили ринок: у чому причина

Ганна Назарова
У Дружківці тимчасово призупинили роботу ринку “Гаврилівський”.  Причиною став обстріл базару напередодні, коли загинули семеро місцевих жителів. 

 

Про це повідомили у Дружківській МВА.

У Дружківці призупинли роботу ринку “Гаврилівський” (СТ “Міськкоопринкторг”). Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. 

Підприємцям, які працюють на цьому ринку, рекомендують припинити роботу “до стабілізації безпекової ситуації, виключення громади з переліку територій активних бойових дій або до прийняття окремого рішення комісії”.

Нагадаємо, 4 лютого війська країни-агресори масовано атакували Дружківку, поціливши по місцевому ринку. Тоді загинули 7 людей, 17 дістали поранення. 

