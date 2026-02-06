У Дружківці закрили ринок: у чому причина

Підтримайте Вільне Радіо
У Дружківці тимчасово призупинили роботу ринку “Гаврилівський”. Причиною став обстріл базару напередодні, коли загинули семеро місцевих жителів.
Про це повідомили у Дружківській МВА.
У Дружківці призупинли роботу ринку “Гаврилівський” (СТ “Міськкоопринкторг”). Відповідне рішення прийняла комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Підприємцям, які працюють на цьому ринку, рекомендують припинити роботу “до стабілізації безпекової ситуації, виключення громади з переліку територій активних бойових дій або до прийняття окремого рішення комісії”.
Нагадаємо, 4 лютого війська країни-агресори масовано атакували Дружківку, поціливши по місцевому ринку. Тоді загинули 7 людей, 17 дістали поранення.