Від 23 жовтня у Дружківці відновлюють видачу гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям. На цю підтримку можуть розраховувати ті містяни, які зареєстровані в місцевому УСЗН як отримувачі відповідної соціальної допомоги.
Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.
Продуктові набори для цих категорій населення видаватимуть з центрального входу до управління соціального захисту населення Дружківської міської ради від 23 жовтня за графіком 11:30 — 14:00.
З собою на отримання допомоги потрібно взяти паспорт та посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності).
На запитання стосовно гуманітарної допомоги відповідають за номером телефону:
Продуктові набори, про які йдеться, Дружківська громада отримала від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН. Поширюють їх силами Дружківської міської ВА та БФ “Янголи спасіння”.
