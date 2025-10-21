Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

Від 23 жовтня у Дружківці відновлюють видачу гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям. На цю підтримку можуть розраховувати ті містяни, які зареєстровані в місцевому УСЗН як отримувачі відповідної соціальної допомоги.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Продуктові набори для цих категорій населення видаватимуть з центрального входу до управління соціального захисту населення Дружківської міської ради від 23 жовтня за графіком 11:30 — 14:00.

З собою на отримання допомоги потрібно взяти паспорт та посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності).

На запитання стосовно гуманітарної допомоги відповідають за номером телефону:

+38 (066) 10-59-369

Продуктові набори, про які йдеться, Дружківська громада отримала від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН. Поширюють їх силами Дружківської міської ВА та БФ “Янголи спасіння”.