Підтримати
RU
Підтримати

У Дружківці знову видаватимуть допомогу малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям

В'ячеслав Попович
Читати російською

Підтримайте Вільне Радіо

Підтримати

Від 23 жовтня у Дружківці відновлюють видачу гуманітарної допомоги малозабезпеченим сім’ям та одиноким матерям. На цю підтримку можуть розраховувати ті містяни, які зареєстровані в місцевому УСЗН як отримувачі відповідної соціальної допомоги.

 

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Продуктові набори для цих категорій населення видаватимуть з центрального входу до управління соціального захисту населення Дружківської міської ради від 23 жовтня за графіком 11:30 — 14:00. 

З собою на отримання допомоги потрібно взяти паспорт та посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності).

На запитання стосовно гуманітарної допомоги відповідають за номером телефону:

  • +38 (066) 10-59-369

Продуктові набори, про які йдеться, Дружківська громада отримала від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН. Поширюють їх силами Дружківської міської ВА та БФ “Янголи спасіння”.

Нагадаємо, екіпаж “Білого янгола” разом з волонтерами під вогнем вивезли з Добропілля та Гришиного ще шістьох людей. Під час поїздки росіяни спрямували на евакуаційне авто дрон, однак його вчасно змогли знешкодити.

Завантажити ще...