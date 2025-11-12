Гуманітарна допомога від ООН. Ілюстративне фото: Всесвітня Продовольча Програма ООН

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У прифронтовій Дружківці відновлюють видачу гуманітарної допомоги від Всесвітньої Продовольчої Програми ООН людям з інвалідністю І та ІІ груп. Мешканців громади попередили, що продуктові набори тепер розподіляють за новою адресою. Розповідаємо, де саме.

Про це повідомили у пресслужбі Дружківської міської військової адміністрації.

Видавати допомогу почнуть з 14 листопада в приміщенні Дружківської міської центральної бібліотеки імені Лесі Українки. Продуктові набори надаватимуть людям з інвалідністю I та II груп, які є отримувачами відповідної державної соціальної допомоги.

Цих людей запрошують приходити до бібліотеки від 12:00 до 14:00. З собою треба брати документи: паспорт та посвідчення отримувача державної соціальної допомоги (за наявності).

Додаткову інформацію та консультації надають за номером телефону:

+38 (066) 10-59-369

Нагадаємо, протягом жовтня 2025 року з підконтрольної частини Донеччини вдалося евакуювати приблизно 5,5 тис. людей Це понад вдвічі менше показників вересня, коли вивезли близько 11,1 тис. цивільних, а також майже у сім разів менше, ніж евакуювали у серпні.