Ремонт доріг. Ілюстративне фото: Вільне Радіо

Департамент розвитку базових галузей промисловості Донецької ОДА оголосив два тендери на експлуатаційне утримання доріг у Слов’янському та Краматорському районах. Сумарна за роботи готові заплатити понад 99 мільйонів гривень бюджетним коштом, підрядників ще не обрали.

Журналісти Вільного Радіо знайшли ці тендери на платформі публічних закупівель Prozorro.

Перший тендер охоплює 7,5 кілометра траси Сергіївка — Городещине, очікувана вартість робіт становить 48 043 528 грн з ПДВ. Завершити роботи мають до кінця цього року.

До переліку робіт входить:

вирізання кущів для покращення видимості;

холодне фрезерування асфальтобетонного покриття;

улаштування вирівнюючого шару дорожнього одягу із асфальтобетонної суміші шириною 3 м;

укріплення узбіч.

Роботи виконуватимуть по одній смузі проїзної частини, поки по іншій рухатиметься транспорт.

Другий тендер оголосили на утримання 11,3 кілометра дороги Слов’янськ — Пришиб. Очікувана вартість робіт — 50 972 300 грн з ПДВ. Завершити ремонт на цій ділянці також повинні до кінця року.

Тут передбачені ті самі види робіт, що й на першій ділянці. Додатково тендер включає перевезення матеріалу, який утворився після фрезерування, на відстань до 30 км.

За умовами обох тендерів, виконавець повинен мати необхідне обладнання та команду працівників, які мають відповідну кваліфікацію. Крім того, підрядник повинен надати довідку про досвід виконання аналогічних робіт.

Гроші на обидва ремонти виділяють з бюджету області.

Подати свої пропозиції учасники можуть до опівночі 22 вересня.

Нагадаємо, КП “Добропільський міський транспорт” планує відремонтувати дороги у Добропіллі за бюджетний кошт. Воно почало шукати підрядника, який зможе виконати роботи за півтора місяця — до 30 вересня.