Краматорськ 26 вересня частково залишиться без світла: список адрес

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26 вересня у селищах Новий Світ і Артемівське через ремонтні роботи тимчасово не буде електропостачання за низкою адрес.

Про це повідомили у “Краматорських РЕМ”.

Знеструмлення стосуватимуться таких адрес:

Селище Новий Світ:

вул. Свалявська (Сальська) — 3–21, 25–37, 28–50, 47–57;

вул. Сервантеса — 1–17, 2–20, 23–63, 24–66;

вул. Донецька — 27–59;

вул. Севастопольська — 1–23, 2–26, 29–59, 32–82;

вул. Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі” (Шмідта) — 1–21, 2–22, 27–55, 28–60, 57–103, 64–114;

вул. Пантелеймона Куліша — 1–17, 2–18, 23–63, 24–66;

вул. Ромена Роллана — 1–15, 2–22, 21–69, 26–80.

вул. Леоніда Каденюка (Гагаріна) — 3–15, 21–35, 12–28, 37–79, 34–82;

вул. Івана Сили (Чкалова) — 1–21, 2–20, 23–73, 22–68;

вул. Сагайдачного — 1–17, 4–20, 19–77, 22–72;

вул. Любомира Гузара (Актюбінська) — 1–19, 23–121, 32–74;

вул. Центральна — 97–133, 135–159, 110–158, 160–214, 220;

вул. Тараса Бульби (Тимирязєва) — 49–63, 48–64;

вул. Янтарна — 11, 16, 18;

вул. Бурштинова (Благоєва) — 10;

вул. Східна — 1–25, 2–24, 29–89, 28–106;

вул. Перемоги — 1–39, 2–62.

Селище Артемівське:

вул. Промениста — 1–24;

вул. Алли Горської (Бєлінського) — 2–20, 7;

вул. Олекси Довбуша (Радищева) — 1–15, 2–16;

вул. Руслани Писанки (Чайковського) — 1–17, 2–18;

вул. Часов’ярська — 93, 34–36, 97–101, 20–22, 12, 115, 116, 117, 119;

вул. А. Головатого — 1–30;

вул. Івана Сірка (Громова) — 1–31, 2–34;

вул. Павла Мозгового (Уфимська) — 3–35, 2–40;

вул. Марусі Чурай (Менделєєва) — 1–48;

вул. Соняшникова (Заломова) — 2–67;

вул. Олени Теліги (Башкирська) — 1–51;

вул. Дністровська — 1–49, 2–50;

Додаткової інформації про орієнтовний час відновлення електропостачання наразі немає.

Нагадаємо, на Донеччині 25 вересня внаслідок російських обстрілів загинули двоє людей, ще восьмеро дістали поранень. Під вогнем опинилися щонайменше 11 населених пунктів області.