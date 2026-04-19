У Гостомелі до середини травня показуватимуть “Скорботний шлях Бахмута”: як потрапити на виставку

Виставка "Скорботний шлях Бахмута" у Гостомелі. Фото: Бахмутська МВА

До середини травня 2026-го у Гостомелі працюватиме виставка “Скорботний шлях Бахмута”. Головні експонати — унікальні різьбленки на шкаралупі страусового яйця бахмутського майстра Дмитра Денисенка. Експозицію доповнили світлинами міста. Розповідаємо, як відвідати подію.

Про ініціативу повідомили у Бахмутській МВА.

Виставка “Скорботний шлях Бахмута” — продовження експозиції, яку спочатку презентували у 2024-му в Національному заповіднику “Софія Київська”, а згодом вона побувала у Чернігові. Нині доробки показують у Гостомелі для мешканців міста та охочих бахмутян.

У центрі виставки — унікальні різьбленки бахмутського митця Дмитра Денисенка на шкаралупі страусового яйця. Митцю вдалося вивезти їх з нині знищеного міста.

Для довідки: До 2022 року в Бахмуті працював єдиний на сході музей писанкарства, творцем якого став Дмитро Денисенко. У ньому була понад тисяча експонатів з усіх історико-етнографічних районів країни. До 2014-го на майстеркласи з писанкарства сюди приїздили групи дітей із Горлівки, Донецька та інших міст сходу.

“Це надзвичайно тонка і майстерна робота, яка відтворює скорботний шлях Ісуса Христа. Але водночас це більше, ніж біблійний сюжет. Це паралель з долею Бахмута. Як Христос пройшов через страждання і смерть до воскресіння, так і Бахмут сьогодні проходить свій найтяжчий шлях, за яким обов’язково прийде відродження”, — зазначають у військовій адміністрації.

Експозицію доповнюють світлини, що розкривають історію Бахмута у трьох вимірах — до та під час відкритого вторгнення, а також “візії майбутнього відновленого міста”. Останні фото створили за допомогою сучасних технологій.

Відвідати виставку “Скорботний шлях Бахмута” можна у галереї Гостомеля “Сила громади” до 18 травня за адресою: вул. Свято-Покровська, 81Б.

