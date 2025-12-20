Підтримати
У грудні жителів Торецької громади прийматимуть фахівці соцзахисту у столиці, Дніпрі та Кременчуці (розклад)

Євген Вакуленко
З 22 по 26 грудня 2025 року жителів Торецької громади прийматимуть фахівці соціального захисту у Києві та Кременчуці. Також 23 і 26 грудня прийоми відбудуться у Дніпрі. Розповідаємо, у які години працюватимуть спеціалісти.

 

Про прийом жителів Торецької громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.

Так, фахівці соцзахисту Торецької громади прийматимуть:

  • з 22 по 26 грудня з 10:00 до 14:00 — у гуманітарному просторі “Центр життєстійкості Торецької громади” в Оболонському районі у Києві;
  • 23 та 26 грудня з 10:00 до 12:00 — у культурному просторі Торецької громади в центральному районі Дніпра;
  • з 22 по 26 грудня з 10:00 до 14:00 — у центрі підтримки мешканців Торецької громади в Крюківському районі Кременчука.

Із запитаннями щодо прийомів радять телефонувати у робочі дні з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.

Нагадаємо, Торецька МВА просить пройти опитування жителів громади, які є чинними військовими, ветеранами війни та членами сімей загиблих або зниклих безвісти захисників. Опитування необхідне для визначення їхніх потреб.

