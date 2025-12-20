Підтримайте Вільне Радіо
З 22 по 26 грудня 2025 року жителів Торецької громади прийматимуть фахівці соціального захисту у Києві та Кременчуці. Також 23 і 26 грудня прийоми відбудуться у Дніпрі. Розповідаємо, у які години працюватимуть спеціалісти.
Про прийом жителів Торецької громади повідомляє Торецька міська військово-цивільна адміністрація.
Так, фахівці соцзахисту Торецької громади прийматимуть:
Із запитаннями щодо прийомів радять телефонувати у робочі дні з 9:00 до 15:00 за номером: (099) 611-89-54.
Нагадаємо, Торецька МВА просить пройти опитування жителів громади, які є чинними військовими, ветеранами війни та членами сімей загиблих або зниклих безвісти захисників. Опитування необхідне для визначення їхніх потреб.