У Іллінівській громаді надали компенсації шести заявникам, але по більшості заяв зупинили розгляди

Будинки в селі Іллінівка після обстрілів, квітень 2025 рік. Фото: Суспільне Донбас

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У четвер, 5 лютого, профільна комісія при Іллінівській сільській ВА ухвалила компенсації за знищену війною нерухомість шести заявникам. Вони отримають сертифікати на майже 15,4 мільйона гривень. Загалом комісія ухвалила 55 рішень, переважна більшість була негативною — розгляд 29 заяв зупинили.

Про це повідомили у пресслужбі Іллінівської сільської військової адміністрації.

Так, розгляд за 28 заявами зупинили “у зв’язку з тим, що проведення обстеження об’єкта є неможливим з міркувань безпеки”, а ще за однією заявою — через те, що до комісії не подали повного набору документів.

Розгляд ще 14 заяв поновили після перерви через усунення обставин, які змусили зупинити роботу над ними раніше.

Окрім цього, розгляд ще шести заяв продовжили на 30 календарних днів. Стосовно них досі немає рішення по суті.

З повним текстом рішення комісії, де, зокрема, вказані номери заяв, можна ознайомитися за посиланням.

На сайті Іллінівської сільської адміністрації можна ознайомитися з переліком документів, які необхідно зібрати, щоб отримати компенсацію за знищене майно.

З питань щодо роботи комісії консультацію можна отримати за телефоном +380627262429 з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00.

Звернення чи документи в адміністрації просять надіслати на e-mail: illin.sr @dn.gov.ua.

Нагадаємо, ви подружжя-пенсіонерів, які мають дохід менший за 10380 гривень, студент, що проживає окремо від батьків, чи ФОП з майже нульовим заробітком, але допомогу на проживання ВПО вам не виплачують? Це можна виправити. Чому так стається, а також що можна зробити в таких та інших випадках скасування виплат, журналісти Вільного Радіо розібрали з начальницею Чернівецького відділу надання безоплатної правничої допомоги Інною Гавринюк.