У Калуші відкрили нове соціальне житло для ВПО: туди вже заселили, зокрема вихідців з Донеччини

Соціальне житло у Калуші. Фото: Мінрозвитку

Новий житловий простір для переселенців відкрили у Калуші — замість старого дитячого садочку. У будівлі облаштували загалом 48 квартир, у які вже заселили, зокрема вихідців з Донецької області. На території комплексу є простори та зелена зона для відпочинку.

Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій.

Там розповіли, що у відреставрованій будівлі раніше був дитячий садочок, однак його не використовували понад 20 років. Під час реконструкції будівлю повністю оновили — замінили дах та інженерні мережі, адаптували простір для людей з інвалідністю та облаштували квартири базовими меблями. Окрім цього, на територію комплексу створили спільні простори та зелену зону.

Сама ж будівля вмістила 48 квартир для близько 150 людей. Нині більшість осель вже заселили переселенцям, серед них — родини з Херсонської, Запорізької, Донецької, Сумської та Харківської областей.

“Сьогодні ми працюємо над комплексною реформою житлової політики. Уже набув чинності Закон “Про основні засади житлової політики”, розроблений спільно з міжнародними партнерами. Нова рамка передбачає розвиток доступного орендного житла та створення європейської моделі соціального житла.

Ми розглядаємо такі ініціативи як тестові моделі — вони дозволяють перевірити фінансові, управлінські та соціальні рішення перед масштабуванням на національному рівні. Саме на основі цього досвіду ми також готуємо законопроєкт про соціальне житло”, – зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Вона уточнила, що проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів — Habitat for Humanity, Matalab — та місцевої влади.

Нагадаємо, в Україні вже готують і реалізують кілька великих житлових проєктів для переселенців — від Тарасівки до Білої Церкви, від Калуша до Львівщини. Але разом із будівництвом постає інше питання: як зробити так, щоб нові квартали не ізолювали людей, а ставали повноцінною частиною міста? Журналісти Вільного Радіо проаналізували світовий досвід.