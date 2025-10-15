Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

У Кам’янському Дніпропетровської області у середу, 15 жовтня, пройде роздача продовольчих наборів для родин із дітьми, які евакуювалися із Селидівської, Вугледарської та Комарської громад Донецької області. Допомога розрахована на тих ВПО, які ще не отримували продуктових наборів від благодійників у жовтні 2025-го.

Про це повідомили у пресслужбі центру підтримки переселенців із Селидівської громади “Селидове UA”.

Видача продуктів триватиме від 13:00 по 15:00 за адресою м. Кам’янське, проспект Василя Стуса, 15Б. Людям, які прийдуть за допомогою, потрібно мати документи, які посвідчують особу кожного члена родини, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини та, за наявності, довідку ВПО.

Видачу організовує Центр підтримки ВПО “Селидове UA” за підтримки благодійної організації Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation (HGBF). Ініціатива покликана підтримати мешканців Донеччини, які виїхали на Дніпропетровщину.

Нагадаємо, для вимушених переселенців з Добропільської громади відкриють осередок підтримки у Шептицькому. Коли саме він запрацює — не уточнюють, однак вже пропонують зареєструватися на його відвідини.