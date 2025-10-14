Добропілля. Ілюстративне фото: "Трибун"

Для вимушених переселенців з Добропільської громади відкриють осередок підтримки у Шептицькому. Коли саме він запрацює — не уточнюють, однак вже пропонують зареєструватися на його відвідини.

Про це повідомили у Добропільській МВА.

Там розповіли, що незабаром на Львівщині свої двері відкриє новий осередок підтримки вихідців з громади в евакуацію. Однак посадовці не уточнюють точну дату запуску хабу.

Гуманітарний центр “Добропільщина – сила єднання” працюватиме у Шептицькому по вул. Бандери, 17-В. Серед основних напрямків називають забезпечення базових потреб, соціальну інтеграцію та “посилення стійкості” громади.

Також відомий попередній графік роботи хабу:

понеділок, середа, п’ятниця — з 10:00 до 13:00 (офлайн);

вівторок, четвер — з 09:00 до 15:00 (онлайн).

Охочих закликають пройти реєстрацію в осередку, аби мати можливість користуватися його послугами. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.

Крім того, реєстрацію можна пройти за номером телефону: +38 (095) 791-41-90.

Нагадаємо, управління соціального захисту населення та ще дві установи Добропільської міськради релокували до Дніпра.