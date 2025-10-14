Підтримайте Вільне Радіо
Для вимушених переселенців з Добропільської громади відкриють осередок підтримки у Шептицькому. Коли саме він запрацює — не уточнюють, однак вже пропонують зареєструватися на його відвідини.
Про це повідомили у Добропільській МВА.
Там розповіли, що незабаром на Львівщині свої двері відкриє новий осередок підтримки вихідців з громади в евакуацію. Однак посадовці не уточнюють точну дату запуску хабу.
Гуманітарний центр “Добропільщина – сила єднання” працюватиме у Шептицькому по вул. Бандери, 17-В. Серед основних напрямків називають забезпечення базових потреб, соціальну інтеграцію та “посилення стійкості” громади.
Також відомий попередній графік роботи хабу:
Охочих закликають пройти реєстрацію в осередку, аби мати можливість користуватися його послугами. Для цього потрібно заповнити форму за цим посиланням.
Крім того, реєстрацію можна пройти за номером телефону: +38 (095) 791-41-90.
Нагадаємо, управління соціального захисту населення та ще дві установи Добропільської міськради релокували до Дніпра.