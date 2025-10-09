Гуманітарна допомога. Ілюстративне фото: Нововолинська міська рада

У центрі підтримки ВПО “СЕЛИДОВЕ.UA”, який розташований у Кам’янському Дніпропетровської області 9 жовтня видаватимуть продовольчі набори переселенцям віком від 70 років. Отримати допомогу зможуть ВПО із Селидівської, Вугледарської та Комарської громад, які набули такого статусу від 2022 по 2025 рік.

Про це повідомили у центрі підтримки переселенців “СЕЛИДОВЕ.UA”.

Допомогу зможуть отримати ті мешканці, які ще не брали гуманітарної допомоги у жовтні 2025 року. Видача пройде з 13:00 по 15:00 на проспекті Василя Стуса, 15 Б у Кам’янському.

При собі отримувачів закликали мати такі документи:

документи, які підтверджують особистість (на кожного члена родини, хто прийде на отримання);

ІПН;

довідку ВПО (у разі наявності).

Продуктові набори для видачі надав БО Global Empowerment Mission Ukraine (GEM) у партнерстві з Howard G. Buffett Foundation (HGBF).

