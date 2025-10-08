Руйнування в Україні. Ілюстративне фото: The Council of Europe

Верховна Рада прийняла закон щодо захисту прав на землю власників об’єктів нерухомості, які зруйновані внаслідок війни. Вони зможуть повернути її безоплатно та без торгів.

Про це йдеться у картці законопроєкту №13174.

Ініціатором документа був Олександр Гайду — нардеп та голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики. Він пояснював: законопроєкт передбачатиме надання прав колишнім власникам зруйнованого через війну майна та їх спадкоємцям отримати земельну ділянку на умовах, які були до знищення нерухомості на ній.

Для довідки: Згідно із земельним законодавством право на отримання у власність земельної ділянки або одержання її в оренду без земельних торгів має лише власник нерухомості. Якщо ж відповідна будівля зруйнована, право власності на це майно припиняється.

Водночас за новими правилами, якщо нерухомість знищено й це внесено до Держреєстру, колишні власники або їхні спадкоємці можуть безоплатно або без аукціону отримати земельні ділянки.

Це рішення діятиме під час воєнного стану та ще 5 років після його завершення. Землю можна буде отримати за спрощеною процедурою — без обов’язкової містобудівної документації, якщо її цільове призначення збігається з призначенням зруйнованого об’єкта.

Нагадаємо, уряд вже затвердив постанову про компенсації для ВПО за зруйноване житло на тимчасово окупованих територіях. Подавати заявки на відшкодування можна буде наприкінці осені — тоді документ набере чинності.