У Кам’янському працюватиме Центр надання соцпослуг з Покровська: графік та адреса | Вільне Радіо

У Кам’янському запрацював осередок Центру надання соціальних послуг Покровської міської ради, де мешканці можуть отримати різноманітну допомогу та підтримку.
Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.
У новому просторі доступні безкоштовні перукарські послуги, оздоровчий масаж, заняття з оздоровчої фізкультури, а також видача вживаного одягу та засобів реабілітації, таких як милиці, інвалідні візки й палиці. Водночас працюють послуги догляду вдома, соціальний транспорт та група взаємопідтримки “Світ” у межах проєкту “Університет третього віку”.
Звернутися до осередку можна за наступними контактами та адресою:
Контакти та графік роботи
Нагадаємо, раніше для переселенців Покровської громади в Кам’янському організовували видачу гуманітарної допомоги.