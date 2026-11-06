У Кам’янському працюватиме Центр надання соцпослуг з Покровська: графік та адреса | Вільне Радіо

У Кам’янському запрацював осередок Центру надання соціальних послуг Покровської міської ради, де мешканці можуть отримати різноманітну допомогу та підтримку.

Про це повідомили у Покровській міській військовій адміністрації.

У новому просторі доступні безкоштовні перукарські послуги, оздоровчий масаж, заняття з оздоровчої фізкультури, а також видача вживаного одягу та засобів реабілітації, таких як милиці, інвалідні візки й палиці. Водночас працюють послуги догляду вдома, соціальний транспорт та група взаємопідтримки “Світ” у межах проєкту “Університет третього віку”.

Звернутися до осередку можна за наступними контактами та адресою:

Контакти та графік роботи

Адреса: м. Кам’янське, вул. Спортивна, 33

Графік роботи: понеділок – четвер з 08:00 до 17:00 (перерва з 12:00 до 12:45), п’ятниця з 08:00 до 15:45 (перерва з 12:00 до 13:00)

Електронна пошта: [email protected]

Телефони для довідок: 066 760 36 66, 066 795 07 51

Нагадаємо, раніше для переселенців Покровської громади в Кам’янському організовували видачу гуманітарної допомоги.