На станції метро “Ярослава Мудрого” в Харкові зіграли концерт на відреставрованому фортепіано “Україна”, яке вивезли з Бахмута. Інструмент тепер залишатиметься на станції постійно.
Фортепіано евакуювали в межах соціальної ініціативи Voice of Life. Проєкт передбачає реставрацію піаніно “Україна”, які раніше виробляли в Одесі та Чернігові. Обидві фабрики вже не працюють, тож інструментів цього типу залишилось небагато.
Інструмент із Бахмута вивезли співробітники інвестиційної компанії “Октава Капітал”, розповіла в коментарі Вільному Радіо керівниця піар-відділу організації Євгенія Попенко. Реставрували піаніно у столиці.
“В Києві під час перебування на виробництві інструмент також постраждав від обстрілу, але був відновлений і згодом доставлений до Харкова”, — розповіла Євгенія Попенко.
Концерт-презентацію на станції зіграли викладачі Харківського університету мистецтв та учні музичних шкіл області.
Після заходу фортепіано й надалі залишатиметься у вестибюлі станції “Ярослава Мудрого”, де на ньому можуть грати всі охочі.
