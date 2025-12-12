Концерт у Харківському метро на фортепіано, врятованому з Бахмута. Інструмент встановили на станції “Ярослава Мудрого”. Фото: Вільне Радіо

На станції метро “Ярослава Мудрого” в Харкові зіграли концерт на відреставрованому фортепіано “Україна”, яке вивезли з Бахмута. Інструмент тепер залишатиметься на станції постійно.

Фортепіано евакуювали в межах соціальної ініціативи Voice of Life. Проєкт передбачає реставрацію піаніно “Україна”, які раніше виробляли в Одесі та Чернігові. Обидві фабрики вже не працюють, тож інструментів цього типу залишилось небагато.

Фортепіано “Україна”, вивезене з Бахмута, встановили на станції “Ярослава Мудрого” в Харківському метро. Фото: Вільне Радіо

Інструмент із Бахмута вивезли співробітники інвестиційної компанії “Октава Капітал”, розповіла в коментарі Вільному Радіо керівниця піар-відділу організації Євгенія Попенко. Реставрували піаніно у столиці.

“В Києві під час перебування на виробництві інструмент також постраждав від обстрілу, але був відновлений і згодом доставлений до Харкова”, — розповіла Євгенія Попенко.

Концерт-презентацію на станції зіграли викладачі Харківського університету мистецтв та учні музичних шкіл області.

Концерт у Харківському метро на фортепіано, евакуйованому з Бахмута. Фото: Вільне Радіо

Після заходу фортепіано й надалі залишатиметься у вестибюлі станції “Ярослава Мудрого”, де на ньому можуть грати всі охочі.

