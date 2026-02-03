У Харкові ампутували ногу військовому з Часового Яру, який пробув 42 дні з турнікетом на позиції

Військовий з Часового Яру Артем, якому ампутували кінцівку після 42 днів з турнікетом. Фото: Військово-медичноний клінічний центр Північного регіону

Гранатометник Артем із Часового Яру підірвався на міні та внаслідок поранення пробув із турнікетом на нозі 42 дні. Кінцівку військовому ампутували наприкінці січня 2026 року. Нині на військового чекає реабілітація та подальше протезування.

Про це розповіли у Військово-медичному клінічному центрі Північного регіону.

Важке поранення ноги 36-річний гранатометник Артем дістав на Вовчанському напрямку ще минулого року — 18 грудня. Чоловік родом із Часового Яру, а на фронті воює майже чотири роки.

Евакуювати бійця змогли лише наприкінці січня, оскільки до цього на відтинку була велика кількість дронів. Військовий пробув із турнікетом на пораненій — частково відірваній вибухом нозі — тисячу вісім годин. За нормами, кажуть медики, мало би бути не більше двох годин.

“Я наступив на міну. Ледве доліз до укриття, хлопці допомогли. Надали мені першу допомогу. Один із хлопців, що був зі мною, мав якесь уявлення про першу домедичну допомогу. Спасибі йому, він і допоміг. Перемотали спочатку рану, наклали турнікети.

Довго не могли зупинити кров. Півтора місяці, від 18 грудня, я пробув із турнікетом. Дякую пацанам, які допомогли мене витягти звідти. Бо ворог не давав. Скиди, FPV, постійний вогневий контроль. Тяжко, дуже тяжко, навіть згадувати уже не хочу”, — розповів Артем.

Зі слів медиків, до шпиталя у Харкові військового привезли у стабільному, однак важкому стані. Кажуть, що 42 дні із тяжким пораненням у підвалі — це надзвичайне виснаження організму.

“Постопераційний період після ампутації у бійця буде важчий і довший, ніж у решти пацієнтів. У людини є жага до життя, характер. Дякуємо, що вижив і добрався до нас нарешті”, — каже начмед Військово-медичного клінічного центру Північного регіону Вячеслав Курінний.

Він зазначив, що 42 доби із накладеним турнікетом — новий “рекорд” для шпиталю, адже до цього вони мали пацієнта із максимальним терміном 36 днів. Артем сам собі зробив конверсію, переклав зі стегна на гомілку, чим значно покращив процес майбутнього протезування.

“У пацієнта утворилася суха гангрена. Інфекційні ускладнення наступили нижче турнікету, а турнікет не давав інфекції перейти вище по кінцівці. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги — 42 доби”, — додали у шпиталі.

Попереду на оборонця чекає післяопераційний період, реабілітація, яку розпочнуть ще у палаті інтенсивної терапії. Після цього йому зроблять протезування.

