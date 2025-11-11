У Харкові відкрили хаб для ВПО із Покровської громади: де його шукати

Переселенці з Покровської громади на відкритті хабу. Фото: Покровська міська ВА

Підтримайте Вільне Радіо Щомісячно Одноразово

Для переселенців із Покровської громади в Україні з’явився ще один центр допомоги. Новий хаб мережі “Єднання” відкрили у Харкові, обласному центрі регіону, де вже перебувають близько три тисячі ВПО із Покровська й інших населених пунктів громади. Розповідаємо, де шукати хаб та які послуги там вже надають.

Про відкриття нового хабу повідомили у Покровській міській ВА.

Хаб відкрили за адресою: м. Харків, вул. Дерев’янка, будинок №46. Він працює для координації та надання ВПО допомоги різного типу, зокрема консультаційної, гуманітарної, продовольчої та непродовольчої.

“Для покровчан, які нині перебувають у Харкові, фахівці управління соціального захисту населення Покровської МВА вже проводять прийоми громадян, допомагають у розв’язанні нагальних питань, надають консультації та сприяють в отриманні соціальних послуг”, — додали у міській ВА.

Там додали, що станом на 10 листопада у новоствореному хабі “Єднання” у Харкові вже зареєструвалися понад 200 людей (близько 75 сімей). МВА вже налагоджує зв’язки із благодійними фондами та громадськими організаціями, аби залучати більше допомоги для переселенців.

Нагадаємо, Офіс омбудсмана України перевірив 20 транзитних центрів для евакуйованих та виявив низку порушень, зокрема відсутність опалення, хаос у координації та нестачу персоналу. Відомство пропонує запровадити системний підхід до евакуації цивільних та подало до уряду конкретні пропозиції.