Логістичний центр професійної освіти у Хусті. Фото: Донецька ОВА

Зробити резюме статті: (ChatGPT)

Підтримайте Вільне Радіо Підтримати

До кінця 2026 року у Хусті на Закарпатті мають відкрити Логістичний центр професійної освіти. Там зможуть працювати офлайн кілька закладів профтехосвіти із Донецької області — основними будуть училища з Краматорська та Костянтинівки.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Логістичний центр професійної освіти планують відкрити у Хусті на базі закладів із Краматорська та Костянтинівки — це має статися вже до кінця 2026 року. За задумом, там облаштують майстерні та приміщення для виробничого навчання, а ще гуртожиток для здобувачів освіти та педагогів.

За словами посадовця, майбутні фахівці здобуватимуть практичні навички з окремих професій, а дорослі матимуть змогу пройти перекваліфікацію “за короткий період”.

“Відкриття такого центру – це про створення умов для молоді, де вона здобуватиме професію у безпечному середовищі. Це також наша реакція на потреби ринку праці та підприємств, яким для роботи й розвитку вкрай потрібні фахівці”, — розповідав голова Закарпатської ОДА Мирослав Білецький.

Відкриють осередок у межах співпраці Закарпатської та Донецької обласних військових адміністрацій.

