Наслідки російських атак у Донецькій області за 17 листопада 2025 року. Фото: поліція Донеччини

Протягом 17 листопада правоохоронці продовжували фіксувати російські удари з різних видів зброї по території підконтрольної частини Донецької області, поліція нарахувала 2019 таких атак. Вони були спрямовані як на лінію фронту, так і на житлові квартали регіону, через що двоє цивільних зазнали поранень.

Загарбники атакували не менше восьми населених пунктів Донеччини

За добу, згідно зі зведенням від поліції, під вогнем були міста Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Миколаївка і Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Кіндратівка та Шевченко.

По Краматорську військові армії країни-агресорки били тричі — там поранень зазнала одна цивільна людина, пошкоджені приватний будинок та три авто.

У Кіндратівці Дружківської громади російський FPV-дрон влучив по цивільному авто — поранень зазнала одна людина.

У ще трьох населених пунктах у Краматорському районі фіксують руйнування через російські атаки:

по Дружківці росіяни били трьома FPV-дронами — постраждали заклад освіти, критична інфраструктура й одна цивільна автівка;

на Слов’янськ росіяни запустили два дрони “Герань-2”, там постраждали два приватні будинки;

у Миколаївці після влучання російського дрона “Італмас” є пошкодження на об’єкті інфраструктури.

За добу на Донеччині, уточнили в поліції, руйнувань зазнали 10 цивільних об’єктів, зокрема три житлові будинки.

Росіяни також атакували Райгородок, Андріївка та Сіверськ, уточнив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

На Покровському напрямку майже вдвічі впала кількість штурмів

на Лиманському напрямку 17 листопада, згідно зі зведенням ЗСУ, росіяни йшли в атаку дев’ять разів, намагаючись просунутися поблизу Нового Миру, Зарічного та Дробишевого;

на Слов’янському напрямку загарбники десять разів атакували українські позиції у районах Дронівки, Серебрянки, Сіверська й Федорівки;

на Краматорському напрямку росіяни провели дві атаки, намагаючись просунутися у районах Ступочок та Оріхово-Василівки;

ще 20 атак українські військові фіксували на Костянтинівському напрямку, там бої тривали у районах Щербинівки, Олександро-Шультиного, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Костянтинівки й Софіївки;

на Покровському напрямку українські військові зупинили 40 штурмових і наступальних дій у районах населених пунктів Маяк, Федорівка, Родинське, Червоний Лиман, Лисівка, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке та Дачне за 17 листопада. Це майже вдвічі менше, ніж днем раніше (тоді фіксували 75 атак).

на Олександрівському напрямку росіяни 13 разів атакували українські позиції у районах Зеленого Гаю, Вороного, Соснівки, Березового, Красногірського та Першотравневого.

Нагадаємо, вдруге за тиждень окупаційна адміністрація тимчасово непідконтрольної частини Донецької області заявила про знеструмлення частини населених пунктів через обстріли. Нову атаку, яка нібито відбулася у ніч на 18 листопада, “влада” псевдореспубліки назвала “безпрецедентною”.