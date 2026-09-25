 У Комарській громаді погодили компенсації ще за понад 50 будинків (адреси) | Вільне Радіо
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У Комарській громаді погодили компенсації ще за понад 50 будинків (адреси)

Ганна Назарова
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За місяць зруйнованими у Комарській громаді визнали ще понад півсотні будинків. За деякими адресами подавали заяви кілька співвласників житла. Компенсації погодили  для будинків у Комарі, Зеленому Гаю, селищі Шевченко, Андріївці-Клевцовому, Товстому, Піддубному, Мирному, Воскресеннці, Комишувасі, Перебудові й Ялті.

 

Перелік адрес журналісти Вільного Радіо дізнались з розпоряджень начальника Комарської ВА Олександра Куропятника у період з 26 серпня по 16 вересня 2026 року. 

Відповідна комісія визнала зруйнованим житло за такими адресами у Комарській громаді:

  • с. Воскресенка, вул. Центральна, будинок 88;
  • с. Воскресенка, вул.Центральна, будинок 40-Б;
  • с-ще Комишуваха, вул.Вишнева, будинок 24;
  • с. Мирне, вул. Миру, будинок 4А;
  • с. Мирне, вул. Степова, будинок 25;
  • с. Ялта, вул. Зелена, будинок 15;

 

Зелений Гай:

  • вул. Ювілейна, будинок 8;
  • вул. Ювілейна, будинок 63, квартира 8;
  • вул. Кооперативна, будинок 10;
  • вул. Соборна, будинок 49А;
  •  вул. Соборна, будинок 43;
  • вул.Захисників України, будинок 1, квартира 2;
  • вул. Захисників України, будинок 9, квартира 14;
  • вул. Захисників України, будинок 11, квартира 9;
  • вул. Захисників України, будинок 7, квартира 6;
  • вул.Захисників України, будинок 11, квартира 12;
  • вул. Кооперативна, будинок 11;
  • вул.Миру, будинок 19;
  • вул.Зеленогайська, будинок 12;
  • вул. Зеленогайська, будинок 6;

Шевченко:

  • вул. Перемоги, будинок 9А;
  • вул.Захисників України, будинок 11;
  • вул. Захисників України, будинок 74;
  • вул. Будівельна, будинок 12;
  • вул.Шевченка, будинок 39-А;
  • вул. Нова, будинок 59;
  • вул.Сонячна, будинок 27;
  • вул.Набережна, будинок 43А;

Комар:

  • вул. Пащенка, будинок 42;
  • вул.Пащенка, будинок 44;
  • вул. Зарічна, будинок 2а;
  • вул. Зарічна,будинок 23;
  • вул. Захисників України, будинок 37;
  • вул. Бородавко Галини, будинок 40;
  • вул. Бородавко Галини, будинок 44;
  • вул. Єгорова, будинок 70;
  • вул. Набережна, будинок 8;

Андріївка-Клевцове:

  • вул. Шевченко, будинок 288;
  • вул. Калашнікова, будинок 188;
  • пров. Сонячний, будинок 99;
  • вул. Шевченко, будинок 256;
  • вул. Гуржія, будинок 142;
  • вул.Медова, будинок 359;

Товсте:

  • вул. Степова, будинок 11;
  • вул. Степова, будинок 12;
  • вул. Степова, будинок 17А;

Піддубне:

  • вул. Циганка Івана, будинок 33а;
  • вул. Щастя, будинок 22;
  • вул. Шкільна, будинок 2, квартира 1;
  • вул. Новолісна, будинок 11 (2 заяви);
  • просп. Остренка Віталія, будинок 11;
  • вул. Верхня, будинок 18;

Перебудова:

  • вул.Набережна, будинок 52Б;
  • вул. Набережна, будинок 52А;
  • вул. Набережна, будинок 36.

Зазначені адреси ВА вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про погодження компенсацій за зруйноване майно у Комарській громаді у серпні.

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