У Комарській громаді погодили компенсації ще за понад 50 будинків (адреси) | Вільне Радіо

Наслідки атаки села Піддубне Комарської громади Донецької області, травень 2025 року. Фото: КуМар

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За місяць зруйнованими у Комарській громаді визнали ще понад півсотні будинків. За деякими адресами подавали заяви кілька співвласників житла. Компенсації погодили для будинків у Комарі, Зеленому Гаю, селищі Шевченко, Андріївці-Клевцовому, Товстому, Піддубному, Мирному, Воскресеннці, Комишувасі, Перебудові й Ялті.

Перелік адрес журналісти Вільного Радіо дізнались з розпоряджень начальника Комарської ВА Олександра Куропятника у період з 26 серпня по 16 вересня 2026 року.

Відповідна комісія визнала зруйнованим житло за такими адресами у Комарській громаді:

с. Воскресенка, вул. Центральна, будинок 88;

с. Воскресенка, вул.Центральна, будинок 40-Б;

с-ще Комишуваха, вул.Вишнева, будинок 24;

с. Мирне, вул. Миру, будинок 4А;

с. Мирне, вул. Степова, будинок 25;

с. Ялта, вул. Зелена, будинок 15;

Зелений Гай:

вул. Ювілейна, будинок 8;

вул. Ювілейна, будинок 63, квартира 8;

вул. Кооперативна, будинок 10;

вул. Соборна, будинок 49А;

вул. Соборна, будинок 43;

вул.Захисників України, будинок 1, квартира 2;

вул. Захисників України, будинок 9, квартира 14;

вул. Захисників України, будинок 11, квартира 9;

вул. Захисників України, будинок 7, квартира 6;

вул.Захисників України, будинок 11, квартира 12;

вул. Кооперативна, будинок 11;

вул.Миру, будинок 19;

вул.Зеленогайська, будинок 12;

вул. Зеленогайська, будинок 6;

Шевченко:

вул. Перемоги, будинок 9А;

вул.Захисників України, будинок 11;

вул. Захисників України, будинок 74;

вул. Будівельна, будинок 12;

вул.Шевченка, будинок 39-А;

вул. Нова, будинок 59;

вул.Сонячна, будинок 27;

вул.Набережна, будинок 43А;

Комар:

вул. Пащенка, будинок 42;

вул.Пащенка, будинок 44;

вул. Зарічна, будинок 2а;

вул. Зарічна,будинок 23;

вул. Захисників України, будинок 37;

вул. Бородавко Галини, будинок 40;

вул. Бородавко Галини, будинок 44;

вул. Єгорова, будинок 70;

вул. Набережна, будинок 8;

Андріївка-Клевцове:

вул. Шевченко, будинок 288;

вул. Калашнікова, будинок 188;

пров. Сонячний, будинок 99;

вул. Шевченко, будинок 256;

вул. Гуржія, будинок 142;

вул.Медова, будинок 359;

Товсте:

вул. Степова, будинок 11;

вул. Степова, будинок 12;

вул. Степова, будинок 17А;

Піддубне:

вул. Циганка Івана, будинок 33а;

вул. Щастя, будинок 22;

вул. Шкільна, будинок 2, квартира 1;

вул. Новолісна, будинок 11 (2 заяви);

просп. Остренка Віталія, будинок 11;

вул. Верхня, будинок 18;

Перебудова:

вул.Набережна, будинок 52Б;

вул. Набережна, будинок 52А;

вул. Набережна, будинок 36.

Зазначені адреси ВА вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про погодження компенсацій за зруйноване майно у Комарській громаді у серпні.