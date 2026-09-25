У Комарській громаді погодили компенсації ще за понад 50 будинків (адреси) | Вільне Радіо

За місяць зруйнованими у Комарській громаді визнали ще понад півсотні будинків. За деякими адресами подавали заяви кілька співвласників житла. Компенсації погодили для будинків у Комарі, Зеленому Гаю, селищі Шевченко, Андріївці-Клевцовому, Товстому, Піддубному, Мирному, Воскресеннці, Комишувасі, Перебудові й Ялті.
Перелік адрес журналісти Вільного Радіо дізнались з розпоряджень начальника Комарської ВА Олександра Куропятника у період з 26 серпня по 16 вересня 2026 року.
Відповідна комісія визнала зруйнованим житло за такими адресами у Комарській громаді:
с. Воскресенка, вул. Центральна, будинок 88;
с. Воскресенка, вул.Центральна, будинок 40-Б;
с-ще Комишуваха, вул.Вишнева, будинок 24;
с. Мирне, вул. Миру, будинок 4А;
с. Мирне, вул. Степова, будинок 25;
с. Ялта, вул. Зелена, будинок 15;
Зелений Гай:
вул. Ювілейна, будинок 8;
вул. Ювілейна, будинок 63, квартира 8;
вул. Кооперативна, будинок 10;
вул. Соборна, будинок 49А;
вул. Соборна, будинок 43;
вул.Захисників України, будинок 1, квартира 2;
вул. Захисників України, будинок 9, квартира 14;
вул. Захисників України, будинок 11, квартира 9;
вул. Захисників України, будинок 7, квартира 6;
вул.Захисників України, будинок 11, квартира 12;
вул. Кооперативна, будинок 11;
вул.Миру, будинок 19;
вул.Зеленогайська, будинок 12;
вул. Зеленогайська, будинок 6;
Шевченко:
вул. Перемоги, будинок 9А;
вул.Захисників України, будинок 11;
вул. Захисників України, будинок 74;
вул. Будівельна, будинок 12;
вул.Шевченка, будинок 39-А;
вул. Нова, будинок 59;
вул.Сонячна, будинок 27;
вул.Набережна, будинок 43А;
Комар:
вул. Пащенка, будинок 42;
вул.Пащенка, будинок 44;
вул. Зарічна, будинок 2а;
вул. Зарічна,будинок 23;
вул. Захисників України, будинок 37;
вул. Бородавко Галини, будинок 40;
вул. Бородавко Галини, будинок 44;
вул. Єгорова, будинок 70;
вул. Набережна, будинок 8;
Андріївка-Клевцове:
вул. Шевченко, будинок 288;
вул. Калашнікова, будинок 188;
пров. Сонячний, будинок 99;
вул. Шевченко, будинок 256;
вул. Гуржія, будинок 142;
вул.Медова, будинок 359;
Товсте:
вул. Степова, будинок 11;
вул. Степова, будинок 12;
вул. Степова, будинок 17А;
Піддубне:
вул. Циганка Івана, будинок 33а;
вул. Щастя, будинок 22;
вул. Шкільна, будинок 2, квартира 1;
вул. Новолісна, будинок 11 (2 заяви);
просп. Остренка Віталія, будинок 11;
вул. Верхня, будинок 18;
Перебудова:
вул.Набережна, будинок 52Б;
вул. Набережна, будинок 52А;
вул. Набережна, будинок 36.
Зазначені адреси ВА вносить до Реєстру пошкодженого та знищеного майна.