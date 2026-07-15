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Комісія Комарської сільської військової адміністрації 8 липня погодила 20 компенсацій за житло, зруйноване внаслідок російської агресії. Майже всі рішення стосувалися заяв, які раніше призупинили. Водночас одному заявнику відмовили у виплаті, а розгляд частини звернень відклали.
Про це журналісти Вільного Радіо дізналися з розпорядження начальника Комарської сільської військової адміністрації від 8 липня 2026 року.
Майже всі позитивні рішення комісія ухвалила після поновлення розгляду заяв. Лише в одному випадку компенсацію погодили без попереднього призупинення.
Найбільше компенсацій цього разу погодили жителям селища Шевченко — п’ять рішень. Ще по чотири рішення комісія ухвалила для власників зруйнованого житла в селах Андріївка-Клевцове та Воскресенка. За оприлюдненим документом, житлові сертифікати погодили за такими адресами:
с. Андріївка-Клевцове
— вул. Набережна, 404;
— вул. Центральна, 20;
— вул. Медова, 429;
— вул. Калашнікова, 201.
с-ще Шевченко
— вул. Нова, 63;
— вул. Набережна, 4;
— вул. Захисників України, 1;
— вул. Молодіжна, 2;
— вул. Нова, 49.
с. Воскресенка
— вул. Центральна, 15;
— вул. Центральна, 16;
— вул. Центральна, 69;
— вул. Центральна, 96.
с. Комар
— вул. Набережна, 19;
— вул. Захисників України, 11;
— вул. Пантазьєва, 18.
с. Новохатське — вул. Миру, 3.
с-ще Перебудова — вул. Набережна, 14 (два рішення).
с. Мирне — вул. Сонячна, 8.
Адреса вул. Набережна, 14 у селищі Перебудова трапляється в розпорядженні двічі. Це може означати, що компенсацію за один зруйнований будинок погодили кільком співвласникам.
Разом із позитивними рішеннями комісія ухвалила одну відмову у наданні компенсації. Крім цього, начальник військової адміністрації затвердив окреме рішення про призупинення розгляду частини заяв. Тобто по вказаних адресах чекають додаткової інформації щодо ступеню руйнувань.
Саме призупинення не є остаточним рішенням — після уточнення документів або інших необхідних відомостей комісія може повернутися до цих звернень і погодити виплати.
Раніше ми писали, що у Комарській громаді за червень погодили 51 компенсацію за зруйноване житло. Тоді чотирьом заявникам відмовили у виплатах, а розгляд частини заяв призупинили.